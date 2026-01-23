  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
15
Yeniakit Publisher
İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu!

İŞKUR verilerine göre, 2025 yılı içinde 1 milyon 478 bin kişi işe yerleştirilirken, en fazla işçi aranan meslekler de belli oldu.

#1
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin istatistik bültenini yayımladı.

#2
Aralık ayında işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,24 düşüşle 91 bin 992 kişi olarak gerçekleşti. İŞKUR verilerine göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin yüzde 60,8’i erkek, yüzde 39,2’si kadın oldu.

#3
AÇIK İŞ SAYISI NE OLDU? 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi. Verilere göre yıl genelinde 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu istihdama kazandırıldı.

#4
EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

#5
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28 bin 701 açık iş

#6
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37 bin 593 açık iş

#7
Konfeksiyon İşçisi: 38 bin 763 açık iş

#8
Satış Elemanı / Danışmanı: 43 bin 316 açık iş

#9
Market Elemanı: 43 bin 547 açık iş

#10
Güvenlik Görevlisi: 50 bin 75 açık iş

#11
Servis Elemanı (Garson): 57 bin 304 açık iş

#12
Reyon Görevlisi: 59 bin 548 açık iş

#13
Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79 bin 913 açık iş

#14
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84 bin 774 açık iş/

