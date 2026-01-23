İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu!

AÇIK İŞ SAYISI NE OLDU? 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi. Verilere göre yıl genelinde 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu istihdama kazandırıldı.