Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

"SAYIN VEKİLİM; GİTTİNİZ Mİ, GÖRDÜNÜZ MÜ HATAY'I?" Bakan Kurum, muhalefet vekillerinin deprem konutları ile ilgili sorularına da cevap verdi: 'Deprem konutları teslim edilmedi' diyen bir vekilimiz var. Şimdi sayın vekilim; gittiniz mi, gördünüz mü Hatay'ı? Hatay'a bir gidin. Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağ'ı. Şimdi biz gitmişiz. Gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum; şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay genelinde 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesinde sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Bakın; bunun 80 bini sosyal konut. Çıkın onu, 600 bin. Şu an 600 bin konut yapılıyor. Ama Yerinde Dönüşüm ama kentsel dönüşüm ama işte devletimizin desteğiyle yapılan konut... Hak sahibi kaç? 455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Hak sahibi yaptığımız konutların dışında vatandaşımız (Yerinde Dönüşüm Desteği ile) evini dönüştürsün, orta hasarlı evlerini dönüştürsün diye desteklemişiz. Orta hasara devletin destek verdiği tarihte yok. Gitmişiz demişiz ki; o da dönüşsün. Ona da katkı sunmuşuz.