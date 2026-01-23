  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık açıkladı! Güvenli internet abone sayısı belli oldu Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti ‘Keşif yalan’ diyen CHP’liler soba yaksın! 17 milyon haneye yerli doğal gaz geliyor Grip sonrası öksürük neden geçmez? En iyi yolları neler uzmanı açıkladı! Yapanlar hastanenin yolunu unutuyor 20. İyilik Gemisi Gazze yolunda Beslenmeyi bile bilmiyordu! Şimdi pizza ve makarna yiyor İŞKUR istatistikleri paylaştı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu! İspanya'nın ardından dünya ikincisi olduk Zeytin ve zeytinyağında başaktörüz
Emlak Rehberi
8
Yeniakit Publisher
Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

Gözü dönmüş muhalefetin, depremzede kardeşlerimizin umutlarını sömürmek ve devletin devasa konut hamlesini karalamak için başvurduğu "deprem konutları faizle satılıyor" iftirası bir kez daha yerle yeksan oldu.

1
#1
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirli odaklar tarafından yayılan "yüksek fiyat" ve "faizli satış" iddialarını resmi rakamlarla çürüterek müfterilere adeta ders verdi.

#2
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

Bakan Kurum, devletin şefkat elinin her daim afetzedelerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, deprem konutlarının 2 yıl ödemesiz, tam 18 yıl boyunca ise faizsiz ve sabit taksitlerle vatandaşa sunulduğunu bir kez daha tescilledi.

#3
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefetin 'deprem konutlarının faizle ve yüksek fiyatla vatandaşa satılacağı' yönündeki iddialarını yalanlayan Bakan Kurum, "Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada. İzmir ortada. Elazığ, Malatya, Van. 300 lira aidatla, faizsiz şekilde ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına 'efendim faizle satılıyor', veya bunlarla ilgili 'bu bedeller alınıyor' demenin kime ne faydası var? Burası hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız. İnsan Hakları Komisyonu'na bu sunumu yaparken oradaki depremzede vatandaşlarımızın haklarını savunmak zorundayım. Oradaki emekçinin hakkını savunmak zorundayım. Eğer haksa orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı. Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor" dedi.

#4
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

"SAYIN VEKİLİM; GİTTİNİZ Mİ, GÖRDÜNÜZ MÜ HATAY'I?" Bakan Kurum, muhalefet vekillerinin deprem konutları ile ilgili sorularına da cevap verdi: 'Deprem konutları teslim edilmedi' diyen bir vekilimiz var. Şimdi sayın vekilim; gittiniz mi, gördünüz mü Hatay'ı? Hatay'a bir gidin. Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağ'ı. Şimdi biz gitmişiz. Gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum; şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay genelinde 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesinde sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Bakın; bunun 80 bini sosyal konut. Çıkın onu, 600 bin. Şu an 600 bin konut yapılıyor. Ama Yerinde Dönüşüm ama kentsel dönüşüm ama işte devletimizin desteğiyle yapılan konut... Hak sahibi kaç? 455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Hak sahibi yaptığımız konutların dışında vatandaşımız (Yerinde Dönüşüm Desteği ile) evini dönüştürsün, orta hasarlı evlerini dönüştürsün diye desteklemişiz. Orta hasara devletin destek verdiği tarihte yok. Gitmişiz demişiz ki; o da dönüşsün. Ona da katkı sunmuşuz.

#5
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

"AVRUPA'DA BİR ÜLKE GÖSTERİN DEVLET OLARAK YILDA 50 BİN KONUT YAPMIŞ OLSUN" Türkiye'nin ev sahipliği oranını artırma için dünya genelinde örnek olacak bir sosyal konut anlayışı ile projeler yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum şunları söyledi: Yani ev sahipliği oranını arttırmalı mıyız? Arttırmalıyız ama Avrupa'yla kıyas ederken Avrupa'da nüfusun artmadığını da ifade etmek lazım. Şimdi Türkiye'de nüfus artışı halen devam ediyor. Biz bu artışın az olmasından da şikayetçiyiz. Yani daha fazla olsun istiyoruz. Şimdi oradaki bakışla buradaki farklı. Dolayısıyla elmayla elmayı kıyaslamak lazım. Yani Avrupa'da bir tane ülke gösterin Almanya da dahil devlet olarak yılda 50 bin konut yapmış olsun. Bırakın 500 bini 50 bin konut yapan bir tane ülke gösterin. Bakın 2002'de iktidar olmuşuz. Bugüne gelmişiz. 1 milyon 750 bini teslim etmişiz. 500 bin yeniden açıklamışız. Ne oldu? 2 milyon 250 bin. 2,5 milyon konutu bu devlet dönüştürmüş.

#6
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

"İLK EVİM-ARSA'DA 120 BİN HAK SAHİBİNİN İMAR PLANLARI YAPILDI" Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerine ilişkin de bilgi vererek, "İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim-Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Muhalefet iyice çığırından çıktı! Murat Kurum'a öyle bir iftira attılar ki...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Ağzına ve yüreğine sağlık sayın. Murat Kurum kardeşim gerçi anlamak için akıl ve beyin lazım yoksa anlaşılması güç doğrusu ne yapacaksın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı g..
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Yıllardır terör örgütlerine "demokrasi" kılıfı altında kol kanat geren Almanya, beslediği yılanın zehriyle yüzleşiyor. Terör örgütü YPG/SDG ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23