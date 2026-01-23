İspanya'nın ardından dünya ikincisi olduk Zeytin ve zeytinyağında başaktörüz

UZK Genel Direktörü, Türkiye'nin araştırma merkezlerindeki uzmanlarıyla, gerek kalitede gerekse üretim metotlarında ve genetik kaynaklarda önemli destek verdiğinin altını çizdi. İzmir'deki Dünya Zeytin Koleksiyonu ve Ulusal Zeytin Gen Bankasının, dünyadaki ender örneklerden olduğunu, uluslararası birçok çalışmaya katkı sağladığını söyleyen Lillo, "UZK, sektörün karşılaştığı, iklim değişikliği gibi uluslararası meydan okumalara, sorunlara karşı çözüm arıyor. Bu anlamda Türkiye, büyük bir üretici olarak ve araştırma merkezleriyle önemli katkıda bulunuyor. Akdeniz kültüründe zeytinliklerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki çözümlere dahil edilmesi gibi projelerde Türkiye, önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.