Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım
Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Yeni Yatırım Programı'nda Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'ye (TÜRASAŞ), ayrılan 11 milyar lirayı aşkın kaynağın yaklaşık 2 milyar lirası milli demir yolu araç tasarımı ve raylı sistem araçları prototip üretimi için kullanılacak. Bu yıl raylara indirilip testlerine başlanması beklenen 225 kilometre hızındaki milli elektrikli hızlı tren seti için toplam 454 milyon 994 bin 200 lira yatırım gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

TÜRASAŞ, milli hızlı tren, milli metro ve milli tramvay gibi stratejik projeleri için bu yıl yatırımlardan aldığı pay geçen yıla göre yüzde 256 artarak 11 milyar lirayı aştı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre Türkiye'de demir yollarının yerli ve milli araçlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Bu kapsamda, Türkiye'nin raylı sistem araçlarının üretimi için kurulan TÜRASAŞ'ın, birçok farklı projede çalışmalarını tamamlaması ve üretim tesislerini genişletmesi için kuruma yatırım programında ayrılan ödenek önemli ölçüde artırıldı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Kamu iktisadi teşebbüsleri içinde TÜRASAŞ'a geçen sene 3 milyar 112 milyon lira ödenek tahsis edilirken 2026 için ise 11 milyar 90 milyon lira yatırım planlandı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Böylece TÜRASAŞ'ın yatırım programından aldığı pay geçen yıla göre yüzde 256 arttı ve yaklaşık 3,5 katına çıktı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

TÜRASAŞ'ın bu yatırım planının 11 milyar lirası demir yolu taşıt sanayisi imalatına, 90 milyon lirası ise enerji yatırımına ayrıldı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

İmalat sanayisinde yatırımların yaklaşık 2 milyar lirasının milli demir yolu araç tasarımı ve raylı sistem araçları prototip üretiminde, yaklaşık 6,8 milyar lirasının tesis inşası ve modernizasyonunda, yaklaşık 1,3 milyar lirasının ise tezgah temini gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

TÜRASAŞ, bugüne kadar yerli ve milli demir yolu araçları üretimi kapsamında E5000 elektrikli ana hat lokomotifi, 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren ve milli banliyo treni gibi projelerde üretim aşamasına geçti ve birçok teslimatı gerçekleştirdi.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Yatırım programına göre TÜRASAŞ'ın, bu yıl raylara inip testlerine başlanması beklenen 225 kilometre hızdaki milli elektrikli hızlı tren seti için 2026'da toplam 454 milyon 994 bin 200 lira yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Milli Metro Projesi'nin tasarımı için 135 milyon lira, milli metro makine ve teçhizatı için 217 milyon 145 bin lira ödenek tahsis edilirken "CoCo aks" tertibatlı milli lokomotif platformu için ise toplam 476 milyon 329 bin lira ayrıldı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Öte yandan milli tramvay seti tasarımının proje ve müşavirliği için 20 milyon lira, demir yolu makine teçhizatı için ise 45 milyon liralık yatırım programda yer aldı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Daha çevreci olması nedeniyle birçok gelişmiş ülkede çalışmaları devam hidrojen yakıtlı tren setinin tasarımı için bu yıl da 30 milyon lira yatırım ayrıldı.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Yine farklı ülkelerde turistik turlarda çevrenin daha iyi gözlenebilmesi için kullanılan panoramik cam tavanlı yolcu vagonu tasarımının etüt-proje, müşavirlik işleri için 88 milyon lira, demir yolu makine teçhizatı için 172 milyon 972 bin lira ödenek tahsis edildi.

Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım

Demir yolu bakım aracı için ise toplamda 224 milyon 233 bin lira yatırım öngörüldü.

