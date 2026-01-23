Stratejik projelerde kesenin ağzı açıldı! Milli tren ve milli metroya yatırım
Yeni Yatırım Programı'nda Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'ye (TÜRASAŞ), ayrılan 11 milyar lirayı aşkın kaynağın yaklaşık 2 milyar lirası milli demir yolu araç tasarımı ve raylı sistem araçları prototip üretimi için kullanılacak. Bu yıl raylara indirilip testlerine başlanması beklenen 225 kilometre hızındaki milli elektrikli hızlı tren seti için toplam 454 milyon 994 bin 200 lira yatırım gerçekleştirilmesi planlanıyor.