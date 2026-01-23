  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Aston Villa maçında istediğini alamayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

#1
Foto - Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla da sona erdi.

#3
Foto - Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

#4
Foto - Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Antrenmandan görüntüler şöyle...

#5
Foto - Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Antrenmandan görüntüler şöyle...

#6
Foto - Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi

Antrenmandan görüntüler şöyle...

