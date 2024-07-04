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Sağlık
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Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

2024-07-04 22:06:58
Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

Yaz mevsiminin olmasa olmaz meyvesi olan karpuz sadece serinletmeyle kalmıyor içeriğindeki vitamin ve minarellerle şifa sağlıyor.

#1
Foto - Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

Uzmanlar, Türkiye'nin en sıcak bölgeleri arasında yer alan Akdeniz iklimine sahip bölgelerde bolca yetişen karpuzun, yaz sıcaklarında tüketilmesi halinde yiyenleri serinlettiği gibi aynı zamanda vücudun elektrolit dengesini de koruduğunu açıkladı.

#2
Foto - Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

ADÜ Teknokent'te bilimsel araştırmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge, içeriği yüzde 92 oranında sudan oluşan karpuzun faydaları üzerinde yaptığı araştırmanın ardından çöl sıcaklarından olumsuz etkilenmemek için karpuz tüketilmesini önerdi.

#3
Foto - Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

Yaklaşık 20 yıldan bu yana başta endemik bitkiler olmak üzere doğal tarım ürünleri üzerinde araştırmalarını sürdüren Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi'nin Koordinatörü Hakan Başlık, “Araştırmalar sonucunda gördük ki; Bir yerde yoğun olarak yetişen ne varsa o bitkiler insan sağlığı için çok önemli. Yaz dönemi dolayısıyla karpuz üzerinde çalışma yaptık. Pek çok kişinin gerek damak tadı gerekse serinletici özelliği için severek tükettiği karpuzun vücudun elektrolit dengesini de koruduğunu tespit ettik” diyerek yaz sezonu boyunca hekimlerce yasaklanmadığı sürece herkesin bolca karpuz tüketmesini önerdi.

#4
Foto - Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

Karpuzun faydasının saymakla bitmeyecek kadar fazla olduğunu, içeriğindeki bileşenlerin pek çok sağlık sorununun giderilmesine iyi geldiğini kaydeden Başlık, “Karpuz; Likopen, beta-karoten ve C vitamini gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarlardan korur ve kanser, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

#5
Foto - Sadece serinletmiyor! Karpuzun bu faydasını daha önce duydunuz mu?

Karpuzun yüzde 92'si sudan oluşur, bu da onu mükemmel bir hidrasyon kaynağı yapar. Özellikle sıcak yaz aylarında vücudun su ihtiyacını karşılamak için idealdir. Ayrıca, karpuz, potasyum gibi elektrolitler içerir, bu da vücuttaki sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Karpuzda bulunan sitrulin adlı amino asit, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve kas ağrılarını hafifletebilir. Sporcular arasında popüler olan karpuz suyu, egzersiz sonrası kas iyileşmesini hızlandırabilir. Karpuzun yüksek su içeriği ve elektrolitler bakımından zengin olması, onu su ve elektrolit dengesini sağlamada etkili kılar. Özellikle potasyum, kalp sağlığı ve kas fonksiyonları için önemlidir. Karpuzun bu özellikleri, sıcak havalarda ve yoğun fiziksel aktiviteler sonrasında vücudu dengelemek için ideal bir meyve yapar” dedi.

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