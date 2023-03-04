Sabah saatlerinde bu belirtiler kanser habercisi

Ancak uzmanların açıklamalarına göre sabah saatlerinde devam eden ve bir haftalık süreler boyunca geçmeyen öksürük kanser habercisi olabiliyor. Öksürürken balgam çıkartıyorsanız da akciğer kanseri tehdidi aklınızda bulunması gerekiyor. Yani uzun süreli bir öksürük ve öksürürken de pas renginde bir balgam gelmesi. Eğer bu belirtileri gösteriyorsanız vakit kaybeden bir doktora görünmenizde fayda bulunmaktadır. Yine kan tükürmek de akciğer kanserinin en yaygın belirtilerinden biridir.