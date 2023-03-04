2023-03-04 19:48:56 Sabah saatlerinde bu belirtiler kanser habercisi
Sabah uyandığınızda bu belirtiler varsa çok dikkatli olun! Uzmanlar Akciğer kanserinin habercisi olabilir. Akciğer kanseri dünyada en çok görülen kanser türlerinden biridir ve erken teşhis çok önemlidir. Meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin belirtileri genellikle fark edilmez. Sigara tüketimi de bu kansere yakalanma riskini arttırır. Ancak erken teşhis ile hayat kurtarılabilir. Eğer uzun süreli öksürük, balgam çıkarma veya kan tükürme gibi belirtiler gösteriyorsanız hemen doktora başvurun. Akciğer kanserinden kurtulmanın yolu erken teşhis ve tedaviden geçer.