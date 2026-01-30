  • İSTANBUL
Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zaharova 'Türkler ortaklarımız' diyerek ilan etti.

#1
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Zaharova, "Türkiye, Rusya'nın komşusu. Türkiye, ikili ve uluslararası gündemde geniş yelpazedeki konularda yapıcı diyalog sürdürdüğümüz ortağımız. İki ülkenin refahına katkıda bulunan karşılıklı fayda sağlayan projeler başarıyla hayata geçiriliyor. Rusya'nın ikili işbirliğini geliştirme yönündeki tutumu tutarlı." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

Türkiye ile doğal gaz ve nükleer enerji sektörlerinde milyarlarca dolarlık projelerin hayata geçirildiğine dikkati çeken Zaharova, "Mavi Akım doğal gaz boru hattı sorunsuz çalışıyor. TürkAkım, sadece Türkiye vatandaşlarına değil birçok Avrupa ülkesindeki tüketicilere de gaz sağlıyor." diye konuştu. Zaharova, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesiyle Türkiye'de nükleer sanayinin oluşması sürecine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

#4
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

Türkiye ile Orta Doğu, Suriye, Libya, Afganistan'daki durum dahil bölgesel meselelerle ilgili yoğun temasları sürdürdüklerini belirten Zaharova, "Rusya-Türkiye arasındaki yoğun diyaloğun, ortak Karadeniz bölgemiz dahil uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığından ve Orta Doğu meselesine dengeli çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğundan eminiz." dedi.

#5
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

Suriye'deki durumu da değerlendiren Zaharova, bu ülkenin yeni dönemde desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Suriye halkı ve yönetimine, mevcut sorunların üstesinden gelinmesi konusunda yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 28 Ocak'ta başkent Moskova'da görüştüğünü anımsatan Zaharova, bu görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığını bildirdi. Zaharova, şöyle devam etti:

#6
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

"Taraflar arasında Fırat bölgesinin çeşitli yerlerinde ateşkesin sağlanmasına rağmen çatışmaların sürdüğü yönünde haberler çıkıyor. Bundan endişeliyiz. Bu şartlarda sivillerin güvenliğinin sağlanması öncelikli. Bu bağlamda, Suriye yönetiminin sivil halkı koruma niyetini destekliyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusunda ve ülke genelinde uzun vadeli istikrar, Kürtler dahil tüm etnik ve dini grupların çıkarları dikkate alınarak, ulusal birliğin güçlendirilmesine yönelik geniş kapsamlı diyalog aracılığıyla sağlanabilir." Şara'nın bu konuda imzaladığı kararları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Zaharova, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütü

#7
Foto - Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu

"ABD’nin, İran'daki protestolar sırasında göstericilerin ölümünden sorumlu tuttuğu üst düzey İranlı yetkililere ve komutanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planladığı yönünde iddialar var. İranlı yetkililer, bu tür saldırılardan korunmak için Rusya'dan destek talebinde bulundu mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Rusya’nın İran ile ilgili duruma yönelik pozisyonunda değişiklik olmadığını söyledi. Zaharova, "Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

