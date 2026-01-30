Her kadının bilmesi gereken 6 altın kural: Öyle kolay ki... Sosyal medyada viral oldu

4. Yazışma Kurallarına ve Üslubunuza Dikkat Edin! Gelen mesajlara hemen cevap vermeyin. Her şeyden önce, karşıdaki kişinin, yapmanız gereken başka kişisel şeyler olabileceğini bilmesini sağlamak. İkincisi, acil bir şey hakkında konuşmak istiyorsanız konuşmak istediğiniz kişiyi aramanın en uygun yol olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mesajlaşırken konuşma üslubunuza da dikkat etmelisiniz. Karşınızdakini değersiz gösterecek tavırlardan kaçınmalısınız. 5- Ellerinizi Belinizin Üzerinde Tutmayın Ellerinizi belinizde tutarken poz vermek, bayanların nadiren seçtiği bir pozdur. Elbette, bazı zamanlarda elimizi koyacak yer bulamıyoruz. Ancak bu durumda ellerinizi vücudunuzun önünde tutmak en makul pozdur, böylece vücut pozisyonunuz görgü kurallarına uygun olacaktır. Herhangi birisi size “Hey!”, “Sen”, “Şş” gibi kaba bir üslupla sesleniyorsa arkanızı dönmeyin ve cevap vermeyin. Bu tür diyaloglar, “Özür dilerim.”, “Pardon, bakar mısınız?” gibi tarafsız kelimelerle başlatılmalıdır.