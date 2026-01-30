  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Her kadının bilmesi gereken 6 altın kural: Öyle kolay ki... Sosyal medyada viral oldu
Geçmişten bu yana özellikle insanların hayatını düzenleyen uymamız gereken bazı kurallar var. Sandalyeden tutun da uslüba kadar birçok konuda kulaklara küpe olacak altın öğütler öyle bir kolay ki büyük ölçüde yardımcı olacağını umuyoruz... Bu konu sosyal medyada viral oldu.

Geçmişte, insanların uyması gereken katı görgü kuralları vardı. Günümüzde, eskisi kadar katı olmasa da uymamız gereken bazı kurallar var. Bu kurallar, gerçek bir hanımefendi olmanıza büyük ölçüde yardımcı olacak.

1. Sandalyenize Yaslanmayın! Masaya oturduğunuz zaman sandalyenin ortasına oturmaya dikkat edin. Ayrıca sandalye ile sırtınız arasında biraz boşluk bırakmak da çok önemlidir. Sırtınız dik bir şekilde kasılmadan oturmalısınız. Vücudunuz ile masa arasındaki boşluk, dirseğinizle bileğiniz arasındaki mesafeye eşit olmalıdır. Eğer her zaman sandalyenin arkasına yaslanırsanız, dik oturmayı unutabilirsiniz. 2. Makyaj Yapmayın! Koyu göz farı ve kırmızı ruj, gerçek bir hanımefendinin yüzünde asla göremeyeceğiniz kombinasyondur. Sadelikten yana olun.

3. Telefonunuzu Masanın Üstüne Koymayın! Bir hanımefendi gibi davranmak istiyorsanız, kafe ya da restoran gibi halka açık yerlerde cep telefonunuzu masaya koymayın. Masaya koymamakla birlikte çok fazla uğraşmamaya da özen gösterin.

4. Yazışma Kurallarına ve Üslubunuza Dikkat Edin! Gelen mesajlara hemen cevap vermeyin. Her şeyden önce, karşıdaki kişinin, yapmanız gereken başka kişisel şeyler olabileceğini bilmesini sağlamak. İkincisi, acil bir şey hakkında konuşmak istiyorsanız konuşmak istediğiniz kişiyi aramanın en uygun yol olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mesajlaşırken konuşma üslubunuza da dikkat etmelisiniz. Karşınızdakini değersiz gösterecek tavırlardan kaçınmalısınız. 5- Ellerinizi Belinizin Üzerinde Tutmayın Ellerinizi belinizde tutarken poz vermek, bayanların nadiren seçtiği bir pozdur. Elbette, bazı zamanlarda elimizi koyacak yer bulamıyoruz. Ancak bu durumda ellerinizi vücudunuzun önünde tutmak en makul pozdur, böylece vücut pozisyonunuz görgü kurallarına uygun olacaktır. Herhangi birisi size “Hey!”, “Sen”, “Şş” gibi kaba bir üslupla sesleniyorsa arkanızı dönmeyin ve cevap vermeyin. Bu tür diyaloglar, “Özür dilerim.”, “Pardon, bakar mısınız?” gibi tarafsız kelimelerle başlatılmalıdır.

