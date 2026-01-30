  • İSTANBUL
Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu
Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen helikopterler envantere girmeyi sürdürüyor. Son teslimatlarla sayı 125 oldu.

#1
Foto - Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu

TUSAŞ, Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim edilen T70 Genel Maksat Helikopteri ile son 14 ayda toplamda teslimatını gerçekleştirdiği helikopter sayısını 125’e çıkardı.

#2
Foto - Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu

İmzalanan sözleşmeler kapsamında üretim ve test aşamaları şirketimiz tarafından gerçekleştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, 15 Ekim 2025 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim edildi.

#3
Foto - Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu

Bu teslimat ile birlikte şirketimiz tarafından son 14 ayda 25, toplamda ise 125 helikopterin teslimatı gerçekleştirilmiş oldu.

#4
Foto - Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu

Kurulduğu günden itibaren edindiği tecrübelerle ürettiği hava araçlarını havacılık ekosistemine kazandırmaya devam eden TUSAŞ; 33 adet T70 Genel Maksat Helikopteri, 88 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, 4 adet Türkiye’nin ilk millî helikopteri T625 GÖKBEY olmak üzere toplam 125 helikopteri kullanıcısına teslim etti.

#5
Foto - Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu

Şirketimiz, ekim ayı itibarıyla ulaşılan 125 helikopter teslimatı başarısını tesislerinde düzenlenen etkinlikle kutladı. Kaynak: GDH Haber

