  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müthiş gelişme! TUSAŞ'ın teslim ettiği helikopter sayısı belli oldu Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu Rusya'dan tüm dünyaya Türkiye duyurusu Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun? ABD'li senatörü zora sokan çok kritik soru gündem oldu! Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan sakın almayın uyarısı: 2026’nın en sorunlu 5 otomobili
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu

Türkiye'ye Yunanistan, İsrail ve Fransa aracılığıyla kafa tutmaya çalışan Rumlar büyük bir krizle karşı karşıya kalmış durumda.

1
#1
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, GKRY'de yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarmda olduğu belirtildi.

#2
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat esnasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama olmadığını ifade etti.

#3
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu

Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.

#4
Foto - Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Başlarına öyle bir bela aldılar ki kilolarcası ortadan kayboldu

Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcıların 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Yakında duyarız,biryerlerinde patlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi
Gündem

Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi

Daha önce FETÖ’cülere af isteyen Bülent Arınç, şimdi de “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği PKK’lı teröristlere af çağrısı yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23