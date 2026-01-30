Fransız bakan Yunan tersanesini ziyaret etti: Tüm dünyaya seslendi... Bir onur diyerek duyurdu!

Habere göre bu blokların üretimi, Fransa’nın ileri teknolojisinin ve uzmanlığının transferi sonucunda gerçekleştirildi. Bu durumun örnek teşkil ettiği ve ülkede bu sınıf fırkateynlerin bütüncül şekilde inşa edilebileceğine dair sanayi kapasitesini ortaya koyduğu da haberde belirtildi. Keza Kasım 2024’te Paris’te düzenlenen Euronaval fuarı sırasında Naval Group ile Yunan şirketler arasında 6 yıllık Follow-on-Support (FoS) anlaşması imzalandığı ve anlaşmanın hem Yunan hem de Fransız donanması için FDI fırkateynlerini kapsadığı ifade edildi. Salamis Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. G. Koros, ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı’nın tersaneyi ziyaret etmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, tersanenin savunma alanında üstlendiği ileri teknoloji projelerin ve ulusal savunma gemi inşa sanayisinin gelişimindeki rolünün bu ziyaretle bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Koros, Naval Group gibi önde gelen yabancı şirketlerle kurulan uzun vadeli iş birliğinin, tersanenin stratejik planlamasını ve gelecekte üstleneceği kritik rolü desteklediğini vurguladı.