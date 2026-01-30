Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan sakın almayın uyarısı: 2026’nın en sorunlu 5 otomobili

Araştırma sonuçları, bazı popüler modellerin kronik arızalar, yüksek servis maliyetleri ve düşük dayanıklılık nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Uzmanlar dikkat çekti. 2026’DA UZAK DURULMASI GEREKEN 5 OTOMOBİL! Consumer Reports’un güvenilirlik puanlarına göre, kendi segmentlerinde “satın alınması önerilmeyen” modeller şöyle sıralandı: Land Rover Defender! Chrysler Pacifica Hibrit! Honda Prologue! Volkswagen Jetta! Hyundai Sonata Hibrit! Uzmanlar, bu araçlarda özellikle elektronik sistem arızaları, yazılım problemleri ve motor dayanıklılığı konularında ciddi şikâyetler bulunduğunu belirtiyor. Köklü markalar arasında yer alan Land Rover Defender ve Volkswagen Jetta’nın listede yer alması ise otomobil dünyasında sürpriz olarak değerlendirildi. UZMANLARDAN “GÜVENLE ALINIR” NOTU ALAN MODELLER Araştırmada yalnızca riskli modeller değil, aynı zamanda en az arıza yapan ve uzun ömürlü otomobiller de paylaşıldı. 2026 için uzmanların önerdiği güvenilir modeller şu şekilde: BMW X5.