Rusya, Ukrayna’da 34 gemi vurdu Hem vuruyor hem işgal ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın ordu için kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın ordu için kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 1-7 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın ordu için kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 31'i kuru yük gemisi ve 3'ü römorkör toplam 34 gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka, Belıy Kolodez, Ustinovka, Aniskino ve Olgovka, Sumi bölgesindeki Rıjevka ile Zaporijya bölgesindeki Lyubitskoye ve Zarnitsa yerleşim birimleri kurtarıldı." bilgisi paylaşıldı.
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