Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı
ABD Senatosu, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. CNN'in haberine göre, Senato, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil Rus hükümetinin üst düzey isimlerine, Rus oligarklara, devlet şirketlerine ve Rusya'nın savunma sanayi tabanını destekleyen yabancı şirketlere" yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.