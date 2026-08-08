  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin her adımı izleniyor Siyonisti Türk korkusu sardı Merakla beklenen modelin sonuçları açıklandı! 3 gün izin 4 gün mesai Sistem çöker deniliyordu! 3 gün tatil 4 gün mesai modelinin ilk sonuçları netleşti Müslim Gündüz'ün 'Salah' yorumu gündemi salladı! Hiç beklenmedik yerden vurdu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Zorba mutabakatı bozdu biz de karşılık verdik! İİT’den Mekke Anlaşması’na tam destek: İslam dünyası için stratejik adım
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı

ABD Senatosu, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. CNN'in haberine göre, Senato, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil Rus hükümetinin üst düzey isimlerine, Rus oligarklara, devlet şirketlerine ve Rusya'nın savunma sanayi tabanını destekleyen yabancı şirketlere" yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

#1
Foto - Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı

Konuya ilişkin bir yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelerde kilit rol oynayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyan ve iki partinin desteğiyle 11'e karşı 86 oyla Senato'dan geçen tasarının Temsilciler Meclisi'nde de oylanması gerekiyor. Söz konusu tasarıya göre, Çin ve Hindistan dahil Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye yüzde 100'e varan gümrük vergisi uygulanacak ve nihai gümrük vergisi seviyesini ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer belirleyecek.

#2
Foto - Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı

Ayrıca, Rusya'nın toplam doğal gaz ihracatının yüzde 15'inden azını ithal eden ve Rus doğal gaz kullanımını önemli ölçüde azaltmaya çalışan ülkelere muafiyet tanınacak. ABD basınında yer alan haberlere göre, Senato, daha önce Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını ilerletmeye yaklaşmış ancak ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçileri beklemeye çağırmış ve yönetime Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kendi "baskı politikasını" sürdürmesi için zaman tanımıştı.

#3
Foto - Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı

Senatörler Graham, Blumenthal, Jeanne Shaheen ile Roger Wicker, 10 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamada ise güncellenen Rusya yaptırım tasarısını ilerletmek konusunda Trump yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İlk tasarıda, Çin dahil Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkelere yüzde 500'e varan gümrük vergileri uygulanması öngörülürken, güncellenen versiyonda bu yaptırımların kapsamı daraltıldı.

#4
Foto - Genelkurmay Başkanı Kaine’den Trump’a İran uyarısı

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!
Gündem

Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille gelen gurbetçi çiftin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla bir çok ülkenin gündemine kazınd..
'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Dünya

'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'

Salt İslâmî ilimleri tahsil etmek, kişiyi hakikate ulaştırmaya kâfi gelmiyor. İlim; din büyüklerine gösterilen edep, haya ve haddini bilme ş..
Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar
Gündem

Berhan Şimşek’ten Özgür Özel’e: Sizden olsa olsa korsan olur! Baba dediler, hançerlediler, 'baba ocağı’ dediler, parçaladılar

Tekirdağ’da parti teşkilatlarını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve Yeni Parti’ye geçen milletvekillerine..
Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...
Dünya

Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...

Korku filmi sahnelerini andıran bu "cehennem bahçesi", çocuklara ahlaki değerleri öğretmek amacıyla okul gezilerinin vazgeçilmez duraklarınd..
Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış
Gündem

Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, CHP Genel Merkezi’nin yolsuzluktan tutuklanan ve rezil Whatsapp yazışmaları tepki çeken Mende..
ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti
Teknoloji

ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti

Bayraktar AKINCI insansız hava aracı tarafından ateşlenen, ASELSAN yapımı TOLUN P güdümlü mühimmatı kitlendiği hedefi tam isabetle vurma baş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23