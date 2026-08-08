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Avrupa
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AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

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AA Giriş Tarihi:

AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2025 yılında bütçelerinden AR-GE için ayırdıkları miktara ilişkin verileri yayımladı.

#1
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Verilere göre, geçen yıl AB çapında AR-GE'ye yönelik toplam kamu bütçe tahsisi 130,2 milyar avroyu buldu.

#2
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

AB ülkelerinin 2025 bütçelerindeki AR-GE tahsisatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 yükseldi.

#3
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Böylece, geçen yıl AB ülkeleri gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 0,69'unu AR-GE için ayırdı.

#4
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Söz konusu AR-GE bütçesi 2015'te ise 81,1 milyar avro seviyesindeydi.

#5
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Böylece, AB ülkelerinin AR-GE'ye ayırdığı kamu bütçesi son 10 yılda yüzde 60,5 yükseldi.

#6
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

AB genelinde 2025'te kamu bütçesinden kişi başına 289 avro AR-GE'ye yönlendirildi.

#7
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

AB ülkeleri arasında kişi başına bütçeden AR-GE tahsisatının en yüksek olduğu ülke 917 avro ile Lüksemburg olurken onu 627 avro ile Danimarka, 553,5 avro ile Almanya izledi.

#8
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Kişi başına bütçeden en düşük AR-GE tahsisatı ise 18,8 avro ile Romanya'da, 57,4 avro ile Macaristan'da ve 73,7 avro ile Malta'da gerçekleştirildi.

#9
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

Öte yandan, AR-GE'ye ayrılan 2025 yılı devlet bütçesi tahsislerinde en büyük payı yüzde 37,3 ile üniversite fonları aldı.

#10
Foto - AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

AB ülkelerinden 130,2 milyar avro AR-GE’ye dev yatırım

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