İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Haberde, anlaşmanın gerçekçi bir yapıya kavuştuğunda, yalnızca bölgesel bir güç değil, küresel bir kutup haline geleceği ifade edilirken, kendi kurallarını koyabilen, enerji ve ticaret yollarını yönetebilen, nükleer caydırıcılığa sahip devasa bir güç merkezinin doğduğu aktarıldı. İttifakın, dünyanın en büyük ve en deneyimli ordularını beraberinde getirdiği dile getirilen haberde, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu, yüksek teknoloji ürünü insansız hava araçları ve bağımsız yerli savunma sanayisine sahip olduğu aktarıldı. Pakistan'ın ise İttifakın tek nükleer gücü ve Güney Asya'nın en deneyimli kara ordularından birine sahip olduğu, Suudi Arabistan'ın ise dünyanın en yüksek savunma bütçelerinden birine, modern hava kuvvetlerine ve Batı teknolojisine erişime sahip olduğu ifade edildi.