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Dünya
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İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

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İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı. Söz konusu anlaşma Yunan ve İsrail basınında geniş yer buldu.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, 3 ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandığı duyuruldu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı, hepsine saldırı kabul edilecek. Anlaşmayı gündeme alan Yunan ve İsrail basını, 3 ülkenin güç birliğine gideceğini ve yeni askeri üretimlerin hız kazanacağını dile getirdi. Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Türkiye'nin, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahipken, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olduğunu, Pakistan'ın ise nükleer güce sahip bir ülke olduğunu dile getirdi.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Haberde, anlaşmanın Suudi parası, Türk teknolojisi ve Pakistan askeri kapasitesini birleştireceği ve ortak silah sistemleri üretimine kapı aralayacağı aktarıldı. 3 ülkenin zaten güçlü bağlara sahip olduğu ifade edilen haberde, Türkiye ve Pakistan'ın, savunma işbirliği kapsamında savaş gemileri ve hava araçları alışverişinde bulunduğu vurgulandı. Yine Yunanistan merkezli Militaire internet sitesi ise askeri anlaşmanın, nükleer silahları da içeren yeni bir güç merkezi oluşturduğunu aktardı.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Haberde, anlaşmanın gerçekçi bir yapıya kavuştuğunda, yalnızca bölgesel bir güç değil, küresel bir kutup haline geleceği ifade edilirken, kendi kurallarını koyabilen, enerji ve ticaret yollarını yönetebilen, nükleer caydırıcılığa sahip devasa bir güç merkezinin doğduğu aktarıldı. İttifakın, dünyanın en büyük ve en deneyimli ordularını beraberinde getirdiği dile getirilen haberde, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu, yüksek teknoloji ürünü insansız hava araçları ve bağımsız yerli savunma sanayisine sahip olduğu aktarıldı. Pakistan'ın ise İttifakın tek nükleer gücü ve Güney Asya'nın en deneyimli kara ordularından birine sahip olduğu, Suudi Arabistan'ın ise dünyanın en yüksek savunma bütçelerinden birine, modern hava kuvvetlerine ve Batı teknolojisine erişime sahip olduğu ifade edildi.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Yunan Proto Thema sitesi ise haberinde "Üç devlet arasındaki uzun süreli tarihi bağlar, onları birleştiren kalıcı kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, ortak stratejik çıkarları ve uzun süredir devam eden savunma işbirliği temelinde ortak bir savunma anlaşması imzalandı" değerlendirmesinde bulundu. İsrail merkezli Maariv gazetesinde yer alan haberde ise Mekke Anlaşmasının, üç ülkeden birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının tüm katılımcı ülkelere yönelik bir saldırı olarak kabul edileceği ifade edildi.

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Foto - İsrail ve Yunanistan’da büyük hüsran! Türkiye’nin herkesi ters köşe yaptığı Mekke Anlaşması uykularını kaçırdı

Anlaşmanın ayrıca, güvenlik ve askeri işbirliğinin çeşitli yönlerini geliştirmeyi ve üç ülke arasındaki koordinasyonu iyileştirmeyi, böylece hazırlık düzeyini yükseltmeyi ve ortak güvenlik sorunlarıyla başa çıkma yeteneklerini artırmayı amaçladığı belirtildi. Haberde son olarak 3 ülke arasındaki yakınlaşmanın, Orta Doğu'da özellikle çalkantılı bir döneme denk geldiği ifade edildi. ABD-İran savaşının, Körfez ülkelerini de içine çektiği dile getirilen haberde, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz üzerinden geçen deniz ticaret yollarında ciddi aksamaların yaşandığı ifade edildi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü, Türkiye'nin askeri gücünü ve Pakistan'ın nükleer cephaneliğini bir araya getiren bu üçlü savunma ittifakının, bölgesel dengeleri kökten değiştirebileceği ifade edildi.

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