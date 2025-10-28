TOGG ve Tesla'nın rakibi iflas etti

Ocean modeli tanıtıldığında “Tesla’ya meydan okuyan SUV” olarak lanse edildi. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. 2023 yılı sonunda şirket 463,6 milyon dolar zarar açıkladı. Toplam geliri 200 milyon dolar, faaliyet zararı ise 103,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında 10 bin adet Ocean üretildi, ancak bunların yalnızca yarısı müşterilere teslim edilebildi. Şubat 2024’te YouTuber Marques Brownlee’nin yayımladığı “Bu, şimdiye kadar incelediğim en kötü araba” başlıklı video ise adeta sonun başlangıcı oldu. Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve şirket hisseleri hızla düşüşe geçti. CNN’in 2024 tarihli haberine göre, Henrik Fisker bu dönemde yaptığı açıklamada Ocean modelinde kalite sorunları bulunduğunu kabul etti. Sorunların, farklı tedarikçilerden gelen yazılımların uyumsuzluğundan kaynaklandığını söyledi ve güncellemelerle çözüm sürecine girildiğini belirtti.