Rusya Merkez Bankası 'harcamalar patladı' diyerek açıkladı! Türkiye ilk sırada

Rusya Merkez Bankası’nın ön verilerine göre, Rusların 2025 yılında yurt dışı seyahatlerde yaptığı harcamalar 49,7 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2014’te kaydedilen 50,4 milyar dolarlık tarihi zirvenin hemen altında yer aldı ve son 11 yılın en yüksek ikinci seviyesi oldu. Bir önceki yıla kıyasla artış 10,9 milyar dolar ile yüzde 25’i aştı. Harcamaların en yoğun olduğu ay aralık oldu. Sadece bu ayda yurt dışında bırakılan tutar 5,67 milyar dolara çıktı. Rusya Merkez Bankası yıl sonundaki bu hareketliliğin hizmetler dengesindeki açığı neredeyse iki katına çıkardığını vurguladı.