Rusya Merkez Bankası 'harcamalar patladı' diyerek açıkladı! Türkiye ilk sırada
Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, Rus turistlerin yurt dışı turizm harcamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin en yakın takipçileri ise dikkat çekti.

Rusya Merkez Bankası’nın ön verilerine göre, Rusların 2025 yılında yurt dışı seyahatlerde yaptığı harcamalar 49,7 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2014’te kaydedilen 50,4 milyar dolarlık tarihi zirvenin hemen altında yer aldı ve son 11 yılın en yüksek ikinci seviyesi oldu. Bir önceki yıla kıyasla artış 10,9 milyar dolar ile yüzde 25’i aştı. Harcamaların en yoğun olduğu ay aralık oldu.

Rusya Merkez Bankası’nın ön verilerine göre, Rusların 2025 yılında yurt dışı seyahatlerde yaptığı harcamalar 49,7 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2014’te kaydedilen 50,4 milyar dolarlık tarihi zirvenin hemen altında yer aldı ve son 11 yılın en yüksek ikinci seviyesi oldu. Bir önceki yıla kıyasla artış 10,9 milyar dolar ile yüzde 25’i aştı. Harcamaların en yoğun olduğu ay aralık oldu. Sadece bu ayda yurt dışında bırakılan tutar 5,67 milyar dolara çıktı. Rusya Merkez Bankası yıl sonundaki bu hareketliliğin hizmetler dengesindeki açığı neredeyse iki katına çıkardığını vurguladı.

TürkRus’ta yer alan habere göre, yurt dışı turizmde Türkiye açık ara ilk sıradaki yerini korudu. FSB gümrük verilerine göre 2025’te Türkiye’ye yapılan turistik seyahat sayısı 4,61 milyona ulaştı. Yıllık artış yüzde 3 ile sınırlı kalsa da Türkiye, Rus turistler için en cazip ve en istikrarlı destinasyon olmayı sürdürdü. Türkiye’yi 1,72 milyon ziyaretle Birleşik Arap Emirlikleri, 1,62 milyonla Mısır izledi. En hızlı büyüyen pazar ise Çin oldu. Çin’e yapılan turistik seyahat sayısı yüzde 34 artışla 1,36 milyona çıktı.

Genel olarak yurt dışına yapılan turistik seyahat sayısı da belirgin biçimde arttı. 2025’te Rus vatandaşları 13,4 milyon turistik gezi gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artış anlamına geliyor. Toplam yurt dışı çıkış sayısı ise 31,5 milyona ulaştı. Organize turizm pazarında büyüme daha da hızlı oldu. ATOR, yurt dışı tur satışlarının yüzde 25–30 bandında arttığını bildirdi. Uzmanlara göre rubledeki güçlenme ve doğrudan uçuşların yaygınlaşması bu tabloyu belirleyen ana faktörler arasında yer aldı.

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin güçlü performansının fiyat istikrarı, geniş otel kapasitesi ve ulaşım kolaylığı sayesinde korunduğunu vurguluyor. Buna karşılık Çin ve Vietnam gibi Asya destinasyonlarında büyüme hızının çok daha yüksek olması dikkat çekiyor. Çin’e yönelik vizesiz giriş uygulaması ve yeni uçuş hatları satışları katladı. Tur operatörlerine göre Rusya içindeki tatil fiyatlarının hızlı artması da yurt dışını daha cazip hale getirdi. Merkez Bankası, artışın hem seyahat sayısındaki yükselişten hem de kişi başı harcamaların büyümesinden kaynaklandığını belirtiyor.

