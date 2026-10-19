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Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

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Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Komsomolskaya Pravda'ya haber oldu. Türkiye'nin inşa tecrübesinin detaylı olarak anlatıldığı haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Saatte 23 günde 550 konut üretilerek. Şehir merkezleri kısa sürede yeniden inşa edildi" denildi. Rusya’nın bile övgüyle bahsettiği yeniden inşa seferberliğine Türkiye’deki muhaliflerden daha bir kez bile olumlu bir yaklaşım sergilenmemesi dikkat çekti.

#1
Foto - Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan ve 101 yıldır yayın hayatına devam eden Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu 'KP.ru', Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan inşa seferberliğini manşetine taşıdı. Haberde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sadece konutlarla sınırlı kalmadığı; altyapıyı, okulları, ticaret bölgelerini ve depremden etkilenen şehirlerin tarihi merkezlerini de kapsadığı belirtildi.

#2
Foto - Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

Haberde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yeniden inşa sürecinin başlandığına dikkat çekilerek, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45'inci günde hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlemesiyle birlikte 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldü" denildi.

#3
Foto - Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldüğü ve yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin çalışmalarda görev aldığı bilgisine yer verildi. Çalışmaların en yoğun döneminde toplam inşaat hızının saatte 23, günde ise 550 konut seviyesine ulaştığı belirtildi.

#4
Foto - Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

Deprem bölgesindeki tarihi şehir merkezlerinin yeniden ayağa kaldırıldığı, özellikle Hatay'da kapsamlı bir ihya çalışması yürütüldüğü vurgulandı. Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın bulunduğu bölgenin, Kurtuluş Caddesi'nin, Tarihi Meclis Binası’nın ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşa edildiği belirtildi. Benzer projelerin Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın merkez bölgelerinde de hayata geçirildiğine değinilerek; bu bölgelerde konutlar, ticari alanlar, ofisler ve kamu binalarının eş zamanlı olarak yeniden inşa edildiği anlatıldı. Haberde, Bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan 11 kilometreyi aşan altyapı çalışması yürüttüğüne de dikkat çekildi.

#5
Foto - Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

Rus medya kuruluşu, Türkiye’nin en büyük şantiyelerinin kurulduğu Malatya’daki İkizce’nin, Adıyaman'daki İndere’nin, Hatay'daki Dikmece’nin ve Kahramanmaraş'taki Altınova’nın uydu şehirlere dönüştüğünün altını çizdi. Depremde 80 santimetrelik çökme meydana gelen İskenderun sahilindeki çalışmalar da habere konu edildi. 3,5 kilometrelik kıyı şeridi ve 303 bin metrekarelik alanı kapsayan projeyle sahilin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

#6
Foto - Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?

Haberde, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerinden de bahsedilerek şu ifadelere yer verildi: "Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazın güvenli biçimde geri dönüştürülmesine yönelik iki pilot tesis kurdu. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin temini de gerçekleştirildi. Bu tesislerde tehlikeli malzemeler, geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırılıyor. Temizlenen beton atıkları kırılarak işleniyor ve özellikle yol temel malzemesi ile kaldırım taşı gibi uygulamalarda yeniden kullanılabiliyor. UNDP verilerine göre Hatay'daki tesis, saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip.”

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Yorumlar

hasel

Bizim muhalefeti asla yapamayacağı iş için sözünü eder mi?Tam aksine kıskançlıktan patlıyor.Muhalefet,milleti düşünmez.Hele de depreme uğrayanları da düşünmez.Açık bulmak için istismar eder.Fırsatçıdır.Biz de MUHALAFET,tamamen muhalif anlamındadır ve onu utanmadan uyguluyorlar.
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