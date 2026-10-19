Ruslar uzaklardan görüyor muhalifler yakından göremiyor: Deprem konutları için neler dediler neler?
Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Komsomolskaya Pravda'ya haber oldu. Türkiye'nin inşa tecrübesinin detaylı olarak anlatıldığı haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Saatte 23 günde 550 konut üretilerek. Şehir merkezleri kısa sürede yeniden inşa edildi" denildi. Rusya’nın bile övgüyle bahsettiği yeniden inşa seferberliğine Türkiye’deki muhaliflerden daha bir kez bile olumlu bir yaklaşım sergilenmemesi dikkat çekti.