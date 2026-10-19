Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum
Rum Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis, Güney Kıbrıs yönetiminin Türkiye'ye karşı İsrail ile kurduğu ittifaka çok sert tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rum Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis, Güney Kıbrıs yönetiminin Türkiye'ye karşı İsrail ile kurduğu ittifaka çok sert tepki gösterdi.
Rumların Türkiye'ye karşı İsrail ile birçok alanda kurduğu ilişki adada tartışmalara neden olmaya devam ediyor.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Christodulides’in talimatı ile Rum siyasi partilerin, İsrail Müttefikleri Vakfı ile işbirliği yapmak üzere bir grup kurması güney Kıbrıs’ı karıştırdı. Muhalefet bu adımı ‘Soykırımcıya destek vermek olarak’ değerlendirdi.
Rum Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis de ‘utanç duyuyorum’ açıklaması yaptı.
‘’İsrail’in uluslararası sahnede en itici bir ülke olduğunu’’ söyleye Marcoullis, ‘’Gazze’de binlerce çocuğun kanıyla ellerini boyayan, uluslararası hukuku çöpe atan aşırı sağcı, soykırımcı bir rejim ile yapılan işbirliği kabul edilemez’’ dedi.
Marcoullis, Rum liderliğinin Gazze’deki soykırıma ortak olduğuna da dikkat çekti ‘’Bundan utanç duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.
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