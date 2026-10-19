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Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

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Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Rum Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis, Güney Kıbrıs yönetiminin Türkiye'ye karşı İsrail ile kurduğu ittifaka çok sert tepki gösterdi.

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Foto - Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Rumların Türkiye'ye karşı İsrail ile birçok alanda kurduğu ilişki adada tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

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Foto - Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Christodulides’in talimatı ile Rum siyasi partilerin, İsrail Müttefikleri Vakfı ile işbirliği yapmak üzere bir grup kurması güney Kıbrıs’ı karıştırdı. Muhalefet bu adımı ‘Soykırımcıya destek vermek olarak’ değerlendirdi.

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Foto - Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Rum Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis de ‘utanç duyuyorum’ açıklaması yaptı.

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Foto - Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

‘’İsrail’in uluslararası sahnede en itici bir ülke olduğunu’’ söyleye Marcoullis, ‘’Gazze’de binlerce çocuğun kanıyla ellerini boyayan, uluslararası hukuku çöpe atan aşırı sağcı, soykırımcı bir rejim ile yapılan işbirliği kabul edilemez’’ dedi.

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Foto - Erato Kozakou Marcoullis'tan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Marcoullis, Rum liderliğinin Gazze’deki soykırıma ortak olduğuna da dikkat çekti ‘’Bundan utanç duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hasel

Soykırımdan ötürü utanç duyması,doğruyu ifade etmiş.Ama,utanmadan ziyade Rum Marcolist korkuyor,ifade edemiyor.
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