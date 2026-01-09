Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık
Kapınıza gelen ve sizin vermediğiniz bir sipariş, kişisel verilerinizin ele geçirilmiş olabileceğine işaret ederken, uzmanlar bunun “fırçalama (brushing)” dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gereken yeni bir tehdit olduğunu vurguluyor. Küresel e-ticaret satışlarının 2025 yılında 6,4 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Bunların büyük bir kısmı pazar yerleri üzerinden gerçekleşecek. Tüketicilere kolaylık ve güvenlik, işletmelere ise daha geniş bir erişim alanı sunan bu sektör kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılıyor. 2024 yılında Amazon 275 milyondan fazla sahte olduğu şüphelenilen yorumu proaktif olarak engelledi. Binlerce kişiye karşı yaptırım önlemleri aldı çünkü sorun sıradan tüketicilerin farkında olmadan sahte yorumların oluşturulmasına dâhil olabilecekleri bir noktaya kadar büyüdü.