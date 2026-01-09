Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık

BRUSHİNG DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNABİLİRİM? Brushing dolandırıcılıklarının sizi hedef almasını engellemek için atabileceğiniz adımlar da var. Her şey, dolandırıcıların elinde hangi kişisel verilerinizin bulunduğuna bağlıdır. İş yaptığınız bir kuruluşun güvenliği ihlal edilip bilgileriniz sızdırılırsa yapabileceğiniz pek bir şey yok ancak potansiyel olarak tehlikeye atılmış bilgileri bulmak için karanlık web'i tarayan kimlik koruma hizmetleri kullanabilirsiniz. Bunların bazıları genel güvenlik paketinin bir parçası olarak sunulmaktadır. Herhangi bir hesabınızın tehlikeye atıldığını fark ederseniz parolalarınızı hemen değiştirin. Ayrıca yeni kartlarda borç yapmak için adınızı kullanma girişimlerini engellemek için kredi dondurma işlemi yaptırmanız da faydalı olacaktır.