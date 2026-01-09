  • İSTANBUL
Gündem
Nedim Şener, Özgür Özel’i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık
Haber Merkezi

Nedim Şener, Özgür Özel’i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Nedim Şener, Özgür Özel'i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık

Suriye ordusu, Halep kent merkezinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG mevzilerine operasyon gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sürerken, Eşrefiye Mahallesi'nin girişindeki ilk mevzileri geçen ordu birlikleri, güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

Nedim Şener, Özgür Özel'i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Suriye'de yaşanan gelişmeleri bir televizyon programında değerlendirirken; " Suriye'yi temsil etmeyen gruplar İngiltere, ABD ve İsrail'in yol vermesiyle yönetime geldi" sözlerini sarf etti.

Nedim Şener, Özgür Özel'i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık

Özel'in sözlerine tepki ise gazeteci Nedim Şener'den geldi. "Otur, sıfır Özgür Özel" diye yazan Şener, "Özgür Özel, Suriye konusunda yine sınıfta kaldı. 8 Aralık 2024'te Suriye'de yönetimi düşüp Esad Moskova'ya kaçmak için uçakta olduğu sırada "Esad ile görüşülmeli" diyen Özgür Özel'e göre, Ahmed Şara yönetimi Suriye'yi temsil etmiyormuş. İdlib'teki unsurlar; İngiltere, ABD ve İsrail'in yol vermesiyle başa gelmiş mi" ifadelerini kullandı.

Nedim Şener, Özgür Özel'i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık

Şener ayrıca "O yüzden İsrail havadan 1000 kez karadan 400 civarında saldırı yaptı, o yüzden Dürzileri, Nusayrileri ayaklandırdı. O yüzden PKK/SDG'ye üzerimden Suriye'yi bölmeye çalıştı değil mi? Neyse, bilmemek değil hatta öğrenmemek de değil ama bile bile çarpıtma büyük ayıp" diye yazdı.

Nedim Şener, Özgür Özel'i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık

Yılmaz

Rabbim bunu ve içerdekini beteraf aylesin...

Teyo

Siyasetcilerde yalan,talan,utanmazlık,cambazlık dün nasılsa bugünde aynı,körükcü,perdeleyici genel medyada rollerine devam ediyor.
