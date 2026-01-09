Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!
Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan son rapor, Türkiye’nin küresel altın rezervi yarışındaki stratejik yükselişini bir kez daha kanıtladı.
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde "milli ekonomi" vizyonuyla başlatılan yerli ve milli altın hamlesi, meyvelerini vermeye devam ediyor.
Güncel verilere göre Türkiye, dünyada en fazla altın rezervine sahip olan 11. ülke konumuna yerleşirken, sadece geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiği 75 tonluk net alımla "altın rezervlerini en çok artıran ilk 3 merkez bankasından biri" olma başarısını gösterdi.
Toplam altın varlığını 600 tona yaklaştırarak Hollanda gibi Avrupa devlerini geride bırakan Türkiye; ABD, Almanya ve Rusya gibi küresel güçlerin yer aldığı elit ligde yerini sağlamlaştırdı. Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde "güvenli liman" stratejisini kararlılıkla sürdüren Türkiye'nin bu başarısı, finansal bağımsızlık yolunda atılmış tarihi bir imza olarak nitelendiriliyor.
Altın fiyatları tarihi seviyelere yükselirken, Merkez bankaları stok artırmaya hızla devam ediyor. Altın, 30 yıl sonra ilk kez hazine tahvillerini geride bırakarak, dünyanın en büyük resmi rezerv konumuna yükseldi.
Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak dünya sıralamasında üst basamaklara tırmandı. Peki, dünya altın rezervleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Dünya Altın Konsey'inin yayımladığı sıralamada son tablo...
ALTIN EN BÜYÜK REZERV OLDU Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı raporda yer alan son verilere göre, yabancı merkez bankalarının elindeki altının toplam değeri 4 trilyon dolara yaklaştı.
1922 yılından sonra ilk kez altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı haline geldi.
TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ Merkez Bankası'nın kasası her geçen gün daha da dolarken, altın rezervinde yükseliş WGC verilerine de yansıdı. Türkiye küresel altın liginde birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak devler ligindeki yerini sağlamlaştırdı.
2025'in 3. çeyreğinde 6.52 ton altın alan Türkiye, rezervini en çok artıran 3. ülke oldu. Bu dönemde Kazakistan 18.21 ton, Brezilya 15.49 ton altın alırken, Çin ise 4.98 ton ile Türkiye'nin gerisinde kaldı.
Genel sıralamada ise Türkiye 10. sıradan 9. sıraya yükseldi. İşte küresel altın liginde ilk 20 ülke:
20- Singapur: 204,71 ton
19- Belçika: 227 ton
18- Tayland: 234 ton
17- Avusturya: 279,99 ton
16- İspanya: 281 ton
15 - Birleşik Krallık: 310 ton
14 - Kazakistan: 324 ton
13 Özbekistan: 361 ton
12 Portekiz: 382 ton
11 Polonya: 515,34 ton
10 Hollanda: 612 ton
9 - Türkiye: 641,28 ton
8- Japonya: 845 ton
7- Hindistan: 880,18 ton
6- Çin: 2.264 ton
5 - Rusya: 2.329,63 ton
4- Fransa: 2.437 ton
3 - İtalya: 2.451,84 ton
2- Almanya: 3.350,25 ton
1 - ABD: 8.133,46 ton
