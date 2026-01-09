  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!
Giriş Tarihi:

Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından açıklanan son rapor, Türkiye’nin küresel altın rezervi yarışındaki stratejik yükselişini bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde "milli ekonomi" vizyonuyla başlatılan yerli ve milli altın hamlesi, meyvelerini vermeye devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Güncel verilere göre Türkiye, dünyada en fazla altın rezervine sahip olan 11. ülke konumuna yerleşirken, sadece geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiği 75 tonluk net alımla "altın rezervlerini en çok artıran ilk 3 merkez bankasından biri" olma başarısını gösterdi.

#3
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Toplam altın varlığını 600 tona yaklaştırarak Hollanda gibi Avrupa devlerini geride bırakan Türkiye; ABD, Almanya ve Rusya gibi küresel güçlerin yer aldığı elit ligde yerini sağlamlaştırdı. Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde "güvenli liman" stratejisini kararlılıkla sürdüren Türkiye'nin bu başarısı, finansal bağımsızlık yolunda atılmış tarihi bir imza olarak nitelendiriliyor.

#4
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Altın fiyatları tarihi seviyelere yükselirken, Merkez bankaları stok artırmaya hızla devam ediyor. Altın, 30 yıl sonra ilk kez hazine tahvillerini geride bırakarak, dünyanın en büyük resmi rezerv konumuna yükseldi.

#5
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak dünya sıralamasında üst basamaklara tırmandı. Peki, dünya altın rezervleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Dünya Altın Konsey'inin yayımladığı sıralamada son tablo...

#6
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

ALTIN EN BÜYÜK REZERV OLDU Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı raporda yer alan son verilere göre, yabancı merkez bankalarının elindeki altının toplam değeri 4 trilyon dolara yaklaştı.

#7
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

1922 yılından sonra ilk kez altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünyanın en büyük resmi rezerv varlığı haline geldi.

#8
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

TÜRKİYE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ Merkez Bankası'nın kasası her geçen gün daha da dolarken, altın rezervinde yükseliş WGC verilerine de yansıdı. Türkiye küresel altın liginde birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak devler ligindeki yerini sağlamlaştırdı.

#9
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

2025'in 3. çeyreğinde 6.52 ton altın alan Türkiye, rezervini en çok artıran 3. ülke oldu. Bu dönemde Kazakistan 18.21 ton, Brezilya 15.49 ton altın alırken, Çin ise 4.98 ton ile Türkiye'nin gerisinde kaldı.

#10
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

Genel sıralamada ise Türkiye 10. sıradan 9. sıraya yükseldi. İşte küresel altın liginde ilk 20 ülke:

#11
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

20- Singapur: 204,71 ton

#12
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

19- Belçika: 227 ton

#13
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

18- Tayland: 234 ton

#14
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

17- Avusturya: 279,99 ton

#15
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

16- İspanya: 281 ton

#16
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

15 - Birleşik Krallık: 310 ton

#17
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

14 - Kazakistan: 324 ton

#18
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

13 Özbekistan: 361 ton

#19
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

12 Portekiz: 382 ton

#20
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

11 Polonya: 515,34 ton

#21
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

10 Hollanda: 612 ton

#22
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

9 - Türkiye: 641,28 ton

#23
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

8- Japonya: 845 ton

#24
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

7- Hindistan: 880,18 ton

#25
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

6- Çin: 2.264 ton

#26
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

5 - Rusya: 2.329,63 ton

#27
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

4- Fransa: 2.437 ton

#28
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

3 - İtalya: 2.451,84 ton

#29
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

2- Almanya: 3.350,25 ton

#30
Foto - Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti!

1 - ABD: 8.133,46 ton

