Türkiye için olay Eurofighter savaş uçağı çıkışı! 'Kritik bir dönüm noktası' diyerek duyurdular
İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ile yapılan Eurofighter anlaşmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İngiltere Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve savunma işbirliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Ziyaret sırasında, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik anlaşmanın imzalandığını belirten Bryant, bu adımın ikili ilişkiler açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Eurofighter anlaşmasının kapsamının zamanla genişleyebileceğini vurgulayan Bryant, işbirliğinin farklı alanlara yayılabileceğini dile getirdi.
“Bence bu, ister üretim ister NATO aracılığıyla bir ittifak olsun, savunma anlaşmamızın ve işbirliğimizin sadece başlangıcı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ın 27 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyarette Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını açıklamıştı.
