'Türkiye gelmesin' diyorlardı! Yunanistan'ı istediler: Gelirlerse memnuniyet duyarız
Gazze'deki barış gücü için Türkiye'nin asker göndermesine karşı çıkan İsrail, Yunan askerlerinin ülkede bulunmasından memnuniyet duyacağını açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel Gazze’de kurulabilecek bir barış gücünde Yunan askerlerini görmekten memnuniyet duyacağını belirtti. Yunanistan–İsrail ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yakın olduğu görülmekte. Keza iki ülke enerji ve güvenlik alanlarında yoğun iş birliği yürütürken, Yunanistan’ın İsrail’den çeşitli silah sistemleri tedarik ettiği biliniyor.
Haskel, bu duruma ilişkin olarak, “Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma mekanizmalarına yönelik iş birliğinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu iş birliği, gelecekte bölgesel güvenliğe ciddi katkılar sağlayabilir.” dedi.
Öte yandan İsrail, Gazze’de kurulması muhtemel bir uluslararası istikrar gücü kapsamında Türk askerlerinin konuşlandırılmasına da karşı çıkıyor. Basına yansıyan bilgilere göre Tel Aviv, ABD’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerilen bir “barış konseyi”nden dışlanmasını talep etti.
Bu konuya ilişkin bir soruya temkinli yanıt veren Haskel, Türkiye’nin İsrail açısından güvenilir bir ortak olmadığını savundu. “Hükümetlerinin söylemlerini ve niyetlerini görüyorsunuz. Bu çatışma sırasında hangi pozisyonu aldıklarını ve Hamas liderliğini Türkiye’de barındırdıklarını biliyorsunuz. İsrail’in Türkiye’ye ve onun askeri varlığına güvenebileceğini düşünüyor musunuz? Bence hayır. İsrail kamuoyunun büyük çoğunluğu da böyle düşünmüyor.” ifadelerini kullandı.
Haskel ayrıca, İsrail’in Gazze’de kurulabilecek bir barış gücünde Yunan askerlerini görmekten memnuniyet duyacağını, ancak Türk askerlerinin bu yapının dışında tutulması gerektiğini belirtti.
