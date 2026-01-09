Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

​2026 YILININ İLK RAKAMLARI GELDİ! Dünyanın en zengin aileleri, küresel ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Servetleriyle yalnızca finans piyasalarını değil, aynı zamanda teknoloji, enerji, moda ve gıda gibi kritik sektörleri de yönlendiren bu aileler, dünya çapında milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Onların ekonomik gücü, ülkelerin politikalarını ve tüketici alışkanlıklarını bile etkileyebilecek kadar büyük.