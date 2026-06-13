Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'
Dost Kazakistan'ın Rumlarla kurduğu yakın ilişkiler tepki toplarken Güney Kıbrıs basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili büyük bir manipülasyona imza attı.
Dost Kazakistan'ın Rumlarla kurduğu yakın ilişkiler tepki toplarken Güney Kıbrıs basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili büyük bir manipülasyona imza attı.
Rum basını, Hakan Fidan'ın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Christodulides'in ''Kazakistan temaslarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle Astana'ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini yazdı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Ant1 kanalı muhabiri Marios Adamou 'Bu olumlu ve siyasi izlenimin içinde, Astana'yı ziyaret etmeyi planlayan Türk diplomasisinin başı Hakan Fidan'ın, Christodoulides başkanlığındaki Kıbrıs heyetinin temaslarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, ziyaretini iptal ettiği yönünde bilgiler bulunduğunu belirtmek gerekir" dedi.
Rumların ortaya attığı haberin bilinçli olarak Türkiye ile Kazakistan ilişkilerini hedef alan provoke edici bir haber olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Levent Kemal ise söz konusu iddialar üzerine bakanlık yetkilileri ile görüştüğünü ve öne sürülen haberin yalan olduğunu açıkladı.
Kemal yaptığı açıklamada, "Dışişleri kaynakları bu haberin doğru olmadığını, haberin Türkiye ile Kazakistan arasında kriz arayışındaki çevreler tarafından servis edildiğini söyledi. Kaynaklar, Fidan'ın iki hafta önce zaten Cumhurbaşkanı ile beraber Kazakistan'a gittiğini de ekledi" dedi.
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