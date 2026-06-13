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#1
Foto - Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'

Rum basını, Hakan Fidan'ın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Christodulides'in ''Kazakistan temaslarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle Astana'ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini yazdı.

#2
Foto - Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Ant1 kanalı muhabiri Marios Adamou 'Bu olumlu ve siyasi izlenimin içinde, Astana'yı ziyaret etmeyi planlayan Türk diplomasisinin başı Hakan Fidan'ın, Christodoulides başkanlığındaki Kıbrıs heyetinin temaslarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, ziyaretini iptal ettiği yönünde bilgiler bulunduğunu belirtmek gerekir" dedi.

#3
Foto - Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'

Rumların ortaya attığı haberin bilinçli olarak Türkiye ile Kazakistan ilişkilerini hedef alan provoke edici bir haber olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'

Gazeteci Levent Kemal ise söz konusu iddialar üzerine bakanlık yetkilileri ile görüştüğünü ve öne sürülen haberin yalan olduğunu açıkladı.

#5
Foto - Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'

Kemal yaptığı açıklamada, "Dışişleri kaynakları bu haberin doğru olmadığını, haberin Türkiye ile Kazakistan arasında kriz arayışındaki çevreler tarafından servis edildiğini söyledi. Kaynaklar, Fidan'ın iki hafta önce zaten Cumhurbaşkanı ile beraber Kazakistan'a gittiğini de ekledi" dedi.

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Yorumlar

Dertli

Gitmeye gerek yok, onlar tarafını belli etti zaten..

Bekir

Nasil kardessin sen kazakistan ne yapmaya calisiyorsun.
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