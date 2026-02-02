  • İSTANBUL
Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı.

#1
Foto - Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Ligi'nin 20. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh ile oynayacağı karşılaşmada forma giymeme kararı aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu kararının fiziksel dinlenme ya da fikstür yoğunluğuyla değil, kulüp yönetimine duyduğu memnuniyetsizlikle ilgili olduğu belirtildi.

#2
Foto - Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FONU YÖNETİMİNE TEPKİ - A Bola'nın kulüp kaynaklarına dayandırdığı habere göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme biçiminden rahatsızlık duyuyor. Portekizli yıldızın, aynı fonun kontrolündeki rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr'a yeterli yatırım yapılmadığını düşündüğü aktarıldı.

#3
Foto - Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

TRANSFER POLİTİKASI RAHATSIZ ETTİ - Takım kaptanı olan Ronaldo'nun, kulüpte ciddi bir yatırım eksikliği bulunduğu görüşünde olduğu ifade edildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talep ettiği transferlerin gerçekleşmemesi ve kış transfer döneminde yalnızca Iraklı 21 yaşındaki orta saha Haydeer Abdulkareem'in kadroya katılması, bu rahatsızlığın başlıca nedenleri arasında gösterildi.

#4
Foto - Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

YÖNETİMDE YETKİ KRİZİ - Al Nassr yönetiminde yer alan sportif direktör Simao Coutinho ile CEO Jose Semedo'nun yetkilerinin ay başında yönetim kurulu kararıyla dondurulduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu durumun kulüp içindeki belirsizliği artırdığı vurgulandı.

#5
Foto - Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

BENZEMA VE AL HILAL DETAYI - Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini artıran bir diğer gelişmenin ise rakip Al Hilal'in transfer hamleleri olduğu belirtildi. Al Hilal'in savunmacı Pablo Mari ve genç forvet Kader Meite için yüksek bedelli girişimlerde bulunduğu hatırlatılırken, Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer ihtimalinin de gündeme geldiği aktarıldı.

#6
Foto - Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Cristiano Ronaldo'nun bu tavrının Al Nassr'daki ilk memnuniyetsizlik işareti olmadığına dikkat çekildi. Ocak ayında teknik direktör Jorge Jesus'un, "Al Nassr, Al Hilal kadar politik güce sahip değil" açıklaması Suudi futbolunda büyük tartışmaya neden olmuştu. Kaynak: Haberler.com

