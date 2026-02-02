Ay’a gerçekten gidildi mi: NASA’nın en büyük sınavı

Aslında bu teorilere karşı en güçlü mantık çok basit bir soruda gizli: Eğer amaç sadece Sovyetlere üstünlük kurmak olsaydı, NASA neden üç yıl içinde fazladan beş iniş daha kurgulayıp milyarlarca doları ve binlerce personeli riske atsın? Apollo programı toplamda 400 bin kişiye istihdam sağladı; 20 bin özel şirket ve üniversite projeye dahil oldu. Ay inişlerinin sahte olduğunu iddia etmek, bu devasa kalabalığın yarım asır boyunca kusursuz bir sessizlik içinde yalan söylediğini varsaymak anlamına geliyor. Açıkçası, hükümetlerin iki kişiyi bile bir konuda ikna etmekte zorlandığı düşünülürse, böyle bir sırrı saklamak Ay'a gerçekten gitmekten çok daha karmaşık bir operasyon haline gelirdi.