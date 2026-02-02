Ay’a gerçekten gidildi mi: NASA’nın en büyük sınavı
NASA’nın yeni Ay görevleri için geri sayım sürerken, insanlığın Ay’a ilk adımını attığı Apollo 11 görevinin gerçekliği yeniden tartışma konusu oldu. Bayrağın dalgalandığı görüntüler, gökyüzünde yıldızların görünmemesi ve astronotların gölgeleri gibi detaylar yıllardır komplo iddialarına dayanak gösterilirken, bilim dünyası bu iddialara fotoğraf, fizik kuralları ve teknolojik verilerle kapsamlı yanıtlar veriyor. NASA, Artemis III göreviyle Ay'a yedinci kez insanlı bir araç indirmeyi planlıyor. Ancak toplumun azımsanmayacak bir kesimi bu sayının yanlış olduğunu, çünkü ilk altı inişin hiçbir zaman gerçekleşmediğini savunmaya devam ediyor. 1969’da Apollo 11 havalandığı andan itibaren, bu yolculuğun sadece Sovyetler Birliği’ne karşı bir gövde gösterisi olduğunu söyleyen sesler hiç susmadı.