Türkiye'yi denklemin dışında mı bırakmayı planlıyorlar? Hazırlıklar başladı

Sejourne, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ekonomik gücün kendi stratejik varlıklarına öncelik veren benzer programları olduğuna işaret ederek, bunun AB içinde de olması gerektiğini anlattı. "Made in Europe" stratejisinin önemine dikkati çeken Sejourne, "Bu, çok basit bir prensibe dayanıyor. Avrupa'da kamu parasının kullanıldığı her yer Avrupa üretimine ve istihdamına katkıda bulunmalıdır." ifadesini kullandı. AB Komisyonunun, Avrupa sanayisini desteklemek için şubat ayı sonuna kadar "Sanayi Hızlandırıcı Yasa" teklifini açıklaması bekleniyor. Teklifin AB ülkelerinin kamu alımlarında "Made in Europe" şartını içerecek unsurları da içermesi öngörülüyor.