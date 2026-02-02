  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ay’a gerçekten gidildi mi: NASA’nın en büyük sınavı Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde... Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Evde yapılan poğaçanın hamurunu kabartmanın doğal yolu Uzman isim açıkladı! Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı... İşte İlk 10 kritik belirti! Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi Yeni yılda liste değişti! İşte konut fiyatı en pahalı ve ucuz iller Hollanda devi kapıya dayanmışta oysa ki... Fred Fenerbahçe'ye kaldı Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki… İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Avokado genellikle meyvesiyle biliniyor ama bu sefer yaprağının verdiği güç ile çok ama çok sosyal medyada viral olan konular arasına girdi bile...

#1
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Avokado yaprağını kaynatıp içmenin faydaları ise merak uyandırıyor. Peki, avokado yaprağı çayı ne işe yarar? İşte, etkileri...

#2
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Avokado son yıllarda zaten revaçta ancak meyvesi tüketiliyor. Oysa asıl cevher yaprağında yatıyor...

#3
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Avokado yaprağını kaynatıp içmek özellikle sindirimden bağışıklığa kadar birçok alanda olumlu etkiler sağlıyor.

#4
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Antioksidan içeriğiyle öne çıkan bu bitki çayı, doğal destek arayanların radarına girmiş durumda.

#5
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Sindirimi destekler: Şişkinlik ve hazımsızlık hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Antioksidan kaynağıdır: Vücudu serbest radikallere karşı korumaya destek olur.

#6
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir: Düzenli ve ölçülü tüketimde savunma sistemini destekleyebilir. Ödem atımını destekler: Vücuttaki fazla suyun atılmasına katkı sağlayabilir.

#7
Foto - Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde...

Rahatlatıcı etki sunar: Hafif sakinleştirici etkisiyle stres hissini azaltmaya yardımcı olabilir. İdrar söktürücü özelliğiyle bilinir: Böbrek fonksiyonlarını destekleyici etkiler gösterebilir. *Düzenli kullanım, hamilelik, kronik hastalıklar veya ilaç kullanımı durumlarında mutlaka uzmana danışılmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon
Gündem

Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Nusaybin’de Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona kalkışan terör örgütü PKK/YPG’nin militanı Diyar Koç, Türkiye’de tedavi edilmesi..
Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Gündem

Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!

Kendine yabancılaşmış, gözü ABD, ALMANYA ve İSVİÇRE’nin pırıltısından başka bir şey görmeyen sözde aydınlar anlamasa da; ecdadın adaleti ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23