'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kadın rögarda bebek gördüğünü öne sürerek ekipleri harekete geçirdi.

1
#1
Foto - 'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı.

#2
Foto - 'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı

Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.

#3
Foto - 'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı.

#4
Foto - 'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı

Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.

#5
Foto - 'Rögarda bebek gördüm' dedi, ortalık karıştı

Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

hangi gevur ulkesi burası ..musluman ulkede boyle seyler olu mu?????
