Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Hepimizin bitmeyen ağrıları bu dönemlerde hep dilimizde olur ve konuşuruz...

#1
Foto - Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Beden ve zihnin birlikte hareket etiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, bedensel olarak yaşadığımız bir hastalık psikolojimizi etkilediği gibi, ruhsal olarak yaşadığımız sorunların da bedenimiz üzerinde etkiye sahip olduğunu söyledi. Mutlu, vücuttaki ağrıların sadece fiziksel değil duygusal sebepler nedeniyle olabileceğini belirtti.

#2
Foto - Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Başak Mutlu, "Ağrılarınız var ve doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız bu sağlık sorununun kaynağı psikolojik olabilir. Psikolojik etkenler de ağrılara sebep verebilir. Fizyolojik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenen uzun süreli ağrıların kökeni psikolojik olabilir. Zihin ve beden bir bütündür. Kelimelerle ifade edilmeyen iç çatışmalar bazen bedende dile gelir. Beden duygusal acıyı dışa vurur ve görünür kılar. Ağrı bazen aile ilişkilerini, toplumsal ilişkileri, iş yaşamını etkileyecek düzeyde şiddetli yaşanır ve günlük rutinleri sürdürmek zor hale gelir. Kişinin hayatı kısıtlanır, yaşam doyumu azalır.

#3
Foto - Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Bu durum bireylerde zaman zaman çaresizlik hisleri uyandırabilir. Fakat tedavisi mümkündür" dedi.

#4
Foto - Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

"Psikoterapi desteğiyle ağrıların kaynağı anlamlandırılarak çözümlenebilir.

#5
Foto - Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

Kişi psikoterapi sürecinde, ağrısının yaşamındaki olaylarla bağlantısını kurabildiği zaman rahatlama kendiliğinden gelecektir. Antidepresan tedavisi de ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. İlaç desteğine gerek olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi düzenlemek için bir psikiyatriste başvurulabilir.

#6
Foto - Uzman isimden net mesajlar: Ağrılarınızın kaynağı psikolojik olabilir

İnsanlarla temas içinde olmak, duyguları ifade etmek, egzersiz yapmak, rahatlatıcı alanlar oluşturmak iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Psikolojik sebeplerden kaynaklanan ağrı rahatsız edicilik bakımından diğer ağrılardan farksızdır. Bu sebeple ihmal edilmeden tedavi edilmesi gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki ağrının psikolojik sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilmek için öncelikle ağrıya sebep olabilecek tıbbi sebeplerin elenmiş olması gerekmektedir."

