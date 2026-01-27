Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi
Süper Lig devi Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Haitili orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Süper Lig'de devre arası transfer döneminde pek çok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların orta saha transferi için rotayı İngiltere'ye kırdığı belirtildi.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Jean-Ricner Bellegarde ile ilgileniyor. 'Kara Kartal'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Haitili milli futbolcunun şubat ayı başında sahalara dönmesi bekleniyor. Haiti Milli Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan Bellegarde, ülkesiyle FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.
Jean-Ricner Bellegarde bu sezon Wolves formasıyla 17 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
