Spor
Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi
Hüseyin Güre

Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Haitili orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Foto - Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi

Süper Lig'de devre arası transfer döneminde pek çok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların orta saha transferi için rotayı İngiltere'ye kırdığı belirtildi.

Foto - Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Jean-Ricner Bellegarde ile ilgileniyor. 'Kara Kartal'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Foto - Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Haitili milli futbolcunun şubat ayı başında sahalara dönmesi bekleniyor. Haiti Milli Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan Bellegarde, ülkesiyle FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Foto - Resmi teklif her an olabilir! Beşiktaş’tan Bellegarde hamlesi

Jean-Ricner Bellegarde bu sezon Wolves formasıyla 17 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

