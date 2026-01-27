ANKA-3'ün F-35'i kaç kilometreden gördüğünü açıkladı! Stüdyodakiler 'yok artık' dedi
Emekli albay Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı ANKA 3 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Emekli albay Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli insansız savaş uçağı ANKA 3 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ülke TV'de konuşan Eray Güçlüer, ANKA-3'ün hem F-16'yı hem de F-35'i kilometrelerce öteden görebildiğini açıkladı. Güçlüer'in verdiği rakamlar stüdyodakileri şaşırtırken gururlandırdı.
Türkiye’nin yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA 3, 2026 yılına girerken en kritik dönemlerinden birine adım atıyor. Tasarımı tamamlanan ve artık seri üretim aşamasına geçen ANKA 3 için, Türk Hava Kuvvetleri’nin 50’nin üzerinde sipariş vermesi bekleniyor.
Bununla ilgili konuşan Eray Güçlüer, "Dünyada görünürlüğü en düşük SİHA bu ANKA 3'tür. Kanat şeklindedir ve silahları bunun gövde içerisindedir. Görünürlüğü düşük ve üzerine AESA radar ile Gökdoğan füzesi koyulmuş durumda. ANKA-3, F-16'yı 200 kilometreden görüyor.
F-16 ise bizim ANKA-3'ü 40 kilometreden görebiliyor. Dünyanın en düşük görünürlüğü olan F-35 savaş uçaklarını ANKA-3, 60 kilometre mesafeden görüyor. F-35 ise ANKA-3'ü 40 km'den fark ediyor. Bu kıyaslamalara bakıldığında ilk vuruş gücü ANKA-3'ten gelir.
Yani yok böyle bir şey. Bu detayları bildikleri için Suriye'de PKK'yı bize verdiler. Artık ne İsrail ne ABD artık bizi silahla tehdit edebilecek durumda değil. Gerçekten abartmıyoruz. ANKA-3 ve bundan sonra gelecek olan ANKA-4 birçok alanda F-35'i geride bırakacak. 2026 yılında kısmetse envantere girecek. Tamamen otonom, emir vermiyorsunuz, Hedefi belirliyorsunuz o gidiyor. ANKA-3 uydu üzerinden yönlendiriliyor" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23