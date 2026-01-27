  • İSTANBUL
Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?
Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?

AK Parti'nin kurucularından iş insanı Cüneyd Zapsu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir anısını kamuoyuna ilk kez açıkladı.

Foto - Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?

Gazeteci Adem Metan, AK Parti’nin kurucu isimlerinden Cüneyt Zapsu’nun konuk olduğu “Peki Sonra?” adlı YouTube programının fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda Zapsu’nun, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı dikkat çekici bir anıyı anlattı.

Foto - Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?

Zapsu, AK Parti’nin kuruluş yıllarında genç isimlerin yer aldığı bir televizyon programına katıldığını ve yayın sırasında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu anlattı.

Foto - Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?

Reklam arasında telefonunun çaldığını belirten Zapsu, arayan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Foto - Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?

Zapsu’nun, “Karşımızdakiler de bacak bacak üstüne atıyor, biz de öyle oturduk” yanıtı üzerine Erdoğan’ın cevabı ise dikkat çekiciydi: “Bana ne karşıdakilerden. Sizi vatandaş izliyor.”

Foto - Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen?

Metan, programın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu anıya yer verdi. Söz konusu fragmana eklediği açıklamada, bu hikâyenin Türkiye siyasetinde temsil, duruş ve kamuoyuna verilen mesajın önemini gösteren anlamlı bir kesit olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

İŞTE BİZ VE NESLİMİZ BUNLARI KAYBETTİ. İLLA ERDOĞAN MI UYARACAK? BU BASİT BİR DURUM BUNU UYGULAMAYACAKKADAR EGOLUMUYUZ? BU DAVRANIŞ NEKİ? BANA UYARIDA BULUNSUN? OTURMA ŞEKLİ BİR KÜLTÜRDÜR. BİZ AİLEDE ÖĞRENİYORUZ. BÜYÜKLERİN YANINDA NASIL OTURULUR, NASIL DAVRANILIR AİLEDE ÖĞRENİLİR. AİLE YAPISI EĞİTİM KAPISI!

hakan

en altdaki resimde yanlış. makam odasında makam sahibinin masasına el konulmaz, masaya temas etmeden dik bir şekilde öne eğilmeden mesele anlatılır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
