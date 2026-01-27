Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!
Rusya’nın kuzeyinde yer alan Krasnoyarsk kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü
Şehrin merkezinden geçen Yenisey Nehri, yukarı kesiminde yer alan Krasnoyarsk hidroelektrik santralinin etkisiyle, hava sıcaklığının kış aylarında eksi 50 dereceye kadar düşmesine rağmen donmuyor.
Hava sıcaklığının yaklaşık eksi 40 derece olduğu kar ve buzla kaplanan Krasnoyarsk’ta, Yenisey Nehri’nden yükselen buhar, sis yoğunluğunu ve soğuğun hissedilmesini daha da artırıyor.
İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…
