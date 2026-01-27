  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen? Kapadokya’da kış güzelliği! Kar altında balon uçuşu Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı! Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü! ANKA-3'ün F-35'i kaç kilometreden gördüğünü açıkladı! Stüdyodakiler 'yok artık' dedi Resmen ömrü uzatıyorlar: İşte diyetisyenlerin en sevdiği 7 baharat! NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir
Dünya
17
Yeniakit Publisher
Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

Rusya’nın kuzeyinde yer alan Krasnoyarsk kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü

#1
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

Şehrin merkezinden geçen Yenisey Nehri, yukarı kesiminde yer alan Krasnoyarsk hidroelektrik santralinin etkisiyle, hava sıcaklığının kış aylarında eksi 50 dereceye kadar düşmesine rağmen donmuyor.

#2
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

Hava sıcaklığının yaklaşık eksi 40 derece olduğu kar ve buzla kaplanan Krasnoyarsk’ta, Yenisey Nehri’nden yükselen buhar, sis yoğunluğunu ve soğuğun hissedilmesini daha da artırıyor.

#3
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#4
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#5
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#6
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#7
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#8
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#9
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#10
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#11
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#12
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#13
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

#14
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#15
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

#16
Foto - Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü!

İşte hava sıcaklığının eksi 40 derece olduğu Krasnoyarsk kentinden kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü
Dünya

Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eli kanlı terör örgütü YPG/SGD'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin saçını ördüğü görsel tüm dünyada gündem oldu...
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Yeni Akit gazetesi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına doldurulan örgüt sempatizanlarının skandallarını manşetine taşıd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23