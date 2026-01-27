NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Türkiye’nin bu provokasyonunun zamanlaması tesadüfi değil. Bu, Türkiye’nin Batı (ABD, AB) ile silahlanma programları ve ekonomik yardım konusunda yaptığı daha geniş kapsamlı pazarlığın bir parçasıdır. Analistler, Türk cumhurbaşkanının Ege’deki gerilimi hem baskı aracı olarak hem de milliyetçi kitleyi harekete geçirmek için iç siyasi amaçlarla kullandığına inanıyor. Aynı zamanda, bölgeleri “grileştirmeye” ve oldubittiler yaratmaya çalışarak, fiilen statükoya meydan okuyor. Uluslararası toplum (NATO ve AB) endişeyle izliyor ve genellikle her iki tarafa da ‘provokatif eylemlerden kaçınmaları’ çağrısında bulunarak, Türkiye’nin revizyonist politikalarını sıklıkla teşvik eden eşit mesafeyi koruyor. Sonuç olarak, yeni NAVTEX sadece rutin bir tatbikat değil. Bu, 12 mil meselesinin Ankara için ‘kırmızı çizgi’ olmaya devam ettiğinin ve gelecekte potansiyel bir gerilim noktası olabileceğinin açık bir göstergesidir; Türkiye, Yunanistan’ın diplomatik hamlelerine askeri olarak karşılık vermeye hazır olduğunu ilan etmiştir” ifadeleri kullanıldı.