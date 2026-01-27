  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin Ege'de ilan ettiği NAVTEX büyük paniğe neden oldu. Komşu basını 'vurulabiliriz' korkusunu en üst perdeden hissetmeye başladı.

#1
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Yunan haber sitesi pentapostagma, Türkiye’nin Ege’de açıkladığı NAVTEX’in Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma açıklamasına cevap olduğunu duyurdu. Haberde “12 mil, Ankara için ‘kırmızı çizgi’ olmaya devam ediyor. Türkiye, Yunanistan’ın diplomatik hamlelerine askeri olarak karşılık vermeye hazır olduğunu ilan etmiştir” denildi.

#2
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

TAHSİN TAN/// Yunan haber sitesi, Türkiye’nin Ege’de ilan ettiği NAVTEX’le Yunanistan’ı açık ve sert biçimde uyardığını belirtti. Haberde, “Türkiye, Yunan-Türk ilişkilerindeki iklimi dinamikleştiren yüksek riskli ve sembolik bir adım attı. Ege Denizi’nin kalbinde gerçek mühimmatlı deniz tatbikatları yapılması için denizcilere verilen yeni direktif (NAVTEX), rutin bir askeri faaliyet değil, Ankara’nın Yunanistan’ın karasularının genişlemesine ilişkin senaryolara verdiği doğrudan siyasi ve diplomatik bir yanıttır” denildi.

#3
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Pentapostagma’nin manşetten verdiği haberde, “Diplomatik kaynaklara ve Türk basınından gelen haberlere göre, bu özel eylem Atina’ya karşı bir “uyarı atışı” niteliğindedir ve Türk tarafı, Yunanistan’ın uluslararası hukuk kapsamındaki meşru hakkını kullanması durumunda savaş tehdidinin (casus belli) sürekliliğini yeniden gündeme getirmektedir.

#4
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografik Servisi, Orta ve Doğu Ege’de, bazı yerlerde Yunanistan kıta sahanlığı ve uluslararası sularla örtüşen geniş bir alanı Türk Deniz Kuvvetleri tatbikatlarının yapılması için ayırmıştır. Ancak asıl mesele, bu tatbikata eşlik eden söylemde yatıyor. Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, bu seferberliğin ‘Mavi Vatan’daki Türk çıkarlarını savunmak için ‘gerekli bir eylem’ olduğunu söylüyor. Ankara, Yunanistan’da deniz hukuku sözleşmesi (BMCLOS) uyarınca karasularının 12 deniz miline genişletilmesiyle ilgili her türlü tartışmayı, Ege Denizi’ni ‘Yunan gölüne’ dönüştürme girişimi olarak yorumluyor.

#5
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Analistler, resmi hükümet çizgisini tekrarlayarak, komşu ülkeye, ‘Yunanistan’ın Türkiye’nin serbest seyrüseferini ve açık denizlere erişimini kısıtlayacak herhangi bir tek taraflı eylemi savaş nedeni olarak değerlendirilecektir’ diyor.

#6
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Türkiye’nin 12 mil meselesine olan tepkisi Ege Denizi’nin coğrafyasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde, karasularının 6 deniz mili olmasıyla birlikte, Türk savaş gemileri ve ticaret gemilerinin serbest geçişine olanak sağlayan önemli miktarda uluslararası su alanı bulunmaktadır. Yunanistan karasularını 12 mile genişletirse; Yunan Egemenliği: Ege Denizi’nin Yunanistan topraklarına ait olacak yüzdesi önemli ölçüde artacak, yani yaklaşık C’ten p’in üzerine çıkacak.

#7
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Uluslararası Sular: Uluslararası su koridorları önemli ölçüde kısıtlanacak ve bu durum, üçüncü ülkelerden (Türkiye dahil) gelen gemilerin Yunanistan karasularından “masum geçiş” hakkını kullanmalarını zorunlu kılacaktır. Türkiye, kıyı şeridinin “çevreleneceğini” ve Akdeniz’e doğrudan erişimini kaybedeceğini iddia ediyor. Dolayısıyla NAVTEX, Türkiye’nin varlığını ve yasal genişlemelere etkili bir şekilde karşı koyabilecek askeri güce sahip olduğunu hatırlatıyor.

#8
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Yunan hükümeti ise Türkiye’nin hamlelerini soğukkanlılıkla ancak artan bir hazırlıkla izliyor. Dışişleri Bakanlığı gerekli diplomatik adımları atarak, Yunanistan’ın yetki alanındaki bölgeleri bloke ettiğini belirterek, söz konusu yayının yasa dışı olduğunu kınadı. Atina her türlü dille şunu tekrar vurguluyor: ‘Bölgesel suları genişletme hakkı, ülkenin tek taraflı, devredilemez ve egemen bir hakkıdır ve Yunan devleti bu hakkı uygun gördüğü zaman ve şekilde kullanacaktır. Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olan şiddet tehditlerini veya savaş nedeni niteliğindeki ültimatomları kabul etmez. Silahlı Kuvvetler, ulusal egemenliği savunmak için teyakkuzda kalmaya devam etmektedir.

#9
Foto - NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir

Türkiye’nin bu provokasyonunun zamanlaması tesadüfi değil. Bu, Türkiye’nin Batı (ABD, AB) ile silahlanma programları ve ekonomik yardım konusunda yaptığı daha geniş kapsamlı pazarlığın bir parçasıdır. Analistler, Türk cumhurbaşkanının Ege’deki gerilimi hem baskı aracı olarak hem de milliyetçi kitleyi harekete geçirmek için iç siyasi amaçlarla kullandığına inanıyor. Aynı zamanda, bölgeleri “grileştirmeye” ve oldubittiler yaratmaya çalışarak, fiilen statükoya meydan okuyor. Uluslararası toplum (NATO ve AB) endişeyle izliyor ve genellikle her iki tarafa da ‘provokatif eylemlerden kaçınmaları’ çağrısında bulunarak, Türkiye’nin revizyonist politikalarını sıklıkla teşvik eden eşit mesafeyi koruyor. Sonuç olarak, yeni NAVTEX sadece rutin bir tatbikat değil. Bu, 12 mil meselesinin Ankara için ‘kırmızı çizgi’ olmaya devam ettiğinin ve gelecekte potansiyel bir gerilim noktası olabileceğinin açık bir göstergesidir; Türkiye, Yunanistan’ın diplomatik hamlelerine askeri olarak karşılık vermeye hazır olduğunu ilan etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

