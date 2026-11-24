Muhalefetteki sol partilerin olası bir hükümet kurma sürecinde Arap partilerine yer verebileceği ihtimalinden bahseden Magal, bu durumun İsrail vatandaşı Filistinlilerin elini daha da güçlendireceğini belirterek, şu ifadelerle tehdidini yineledi: "Şu an rüzgarı arkalarına almış durumdalar, güçlüler, marşlarını söylüyorlar, Yahudileri dışarı atıyorlar. Sol kesim onlara koalisyonda yer verebilir, bu da işlerini daha da kolaylaştıracaktır. Eğer başlarını kaldırır ve silahlarına sarılırlarsa, bu yeni bir Nekbe ile son bulacaktır."