Şirketlerimiz, AB ile özel bir anlaşma yapılmadığı için SAFE kapsamındaki ortak tedariklere doğrudan katılamıyor. Tedarikçi olma ayrıdır, geleceğin güvenlik mimarisinde ve ucuz kredi mekanizmalarında eşit ortak kabul edilmek ayrıdır. Üstelik, AB dışı kaynakların payının 5'i aşmaması kuralı ayrı bir sorun oluşturuyor. Ve daha da önemlisi, Yunanistan ve GKRY’nin Brüksel’deki vetoları da çoğu zaman bize kurulan duvarlar için AB’ye “bahane” oluyor. Burada çok önemli bir emsal var; AB, Kanada ile SAFE kapsamında işbirliği anlaşması imzaladı; Kanada'nın katılımı için özel şartlar belirlendi.