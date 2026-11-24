Bayraktar Kızılelma sonrası gözden kaçan gerçeği açıkladı: İşleri düşünce kapımızı çalıyor, yüzümüze gülüyorlar
Savunma uzmanı Uğur Kakaşçı, “Tir tir titreyen Atina, duvarları ören Brüksel: Avrupa’nın iki yüzü” başlıklı yazısında, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği tarihî başarıların ardından Avrupa Birliği’nin tutumunu mercek altına aldı. Kakaşçı, Türkiye’nin AB’nin SAFE programına dahil edilmemesini eleştirerek Türkiye ile savunma alanında anlaşma yapmayan ülkelerin sergilediği çelişkili tutuma dikkat çekti. Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik yaklaşımındaki çifte standardı değerlendiren Kakaşçı, bu konudaki gerçeklerin artık açıkça konuşulması gerektiğini vurguladı. İşte Kakaşçı'nın o yazısı...