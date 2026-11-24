AKBANK Akbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin ile 19 bin 999 TL arasında aylık alanlara ise 12 bin 500 TL veriliyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar 15 bin TL nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, nakit ödemenin yanında mobil kampanyasıyla ek kazanç fırsatları da sunuyor. Yeni müşteriler ile belirlenen şartları karşılayan mevcut müşteriler, maaş taşıma, otomatik fatura talimatı ve kart harcamaları gibi işlemler karşılığında 20 bin TL'ye kadar chip-para kazanabiliyor. Böylece tüm kampanya koşullarını yerine getiren emekliler için toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.