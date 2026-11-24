Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Kasım 2026 güncel liste açıklandı
Bankaların emekli müşterileri kazanmak için başlattığı promosyon yarışında Kasım ayının son günlerine girilirken geri sayım hızlandı. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emekli, yüksek nakit ödemelerin yanı sıra ek kazanç fırsatlarını da yakından takip ediyor. Peki, Kasım 2026 itibarıyla hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların güncel kampanyaları ve dikkat çeken ödeme tutarları...