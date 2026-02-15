Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na söz verdi. Sabah'ta yer alan habere göre Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.