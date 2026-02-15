  • İSTANBUL
Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

Vatandaşların Ramazan ayını rahat geçirebilmeleri için devreye giren Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden zam yapmayacakları sözünü aldı.

1
#1
Foto - Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na söz verdi. Sabah'ta yer alan habere göre Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.

#2
Foto - Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus, Akyurt gibi zincir marketlerin üst yöneticileri, yerel marketleri temsilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (Perder), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile bir araya geldi.

#3
Foto - Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

MARKETLER SÖZ VERDİLER Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı.

#4
Foto - Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

Tüm katılımcılardan "zam yapmayacağız" sözü alan bakanlık yetkilileri aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sahada yaptıkları denetimlerde tüm marketlere ilişkin fiyat listelerini de toparladı. Böylelikle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek denetimlerde olası bir fiyat artışı ile karşılaşılması durumunda marketlere cezai işlem uygulanacak. Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.

#5
Foto - Ramazan öncesi müjdeyi verdiler: Bu marketler zam yapmayacak!

ŞİKÂYET EDİN Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Ramazan ayında sahadaki denetimlerin daha da sıklaştırılacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir" denildi./ kaynak: internethaber

Yorumlar

Zeynel han

Ramazana dört gün var, bugüne kadar yapacağını yaptılar, dörtgün daha yaparlar. Ceza yerlerse onuda vatandaştan çıkarırlar. 
