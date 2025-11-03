  • İSTANBUL
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Putin’in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin’in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yürürken sağ kolunu hareket ettirmemesi, uluslararası basında merak konusu oldu.

Putin'in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Uzmanlar, bu duruşun KGB ajanlarının “silahı hızla çekebilmek” için kazandığı refleks olduğunu açıkladı.

Putin'in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Putin’in bu “silahşör yürüyüşü” alışkanlığı, nörolojik bir sorun değil, geçmişteki casusluk eğitiminin kalıcı bir iziydi.

Putin'in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Gözlemcilere göre Putin, yürürken sağ kolunu neredeyse hiç hareket ettirmemekte, bu da eski bir KGB ajanının silahını hızla çekmeye hazır olma alışkanlığı olarak yorumlanıyor. Bu davranış, uzmanlar tarafından "Silahşör Yürüyüşü" (Gunslinger's Gait) olarak adlandırılıyor.

Putin'in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

KGB eğitim kılavuzlarından kaynaklandığı düşünülen bu duruş, ajanların olası bir tehdit anında silahlarına saniyeler içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla sağ eli kılıfa veya vücuda yakın tutma prensibine dayanıyor. Putin'in yürüyüşü, bazı nörolojik sorun iddialarına neden olsa da, bu asimetrik kol sallama eksikliğinin büyük ölçüde KGB'de kazanılmış profesyonel bir davranışsal adaptasyon olduğu, yani ajanlık refleksinin bir uzantısı olduğu belirtiliyor.

Putin'in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Bu davranış, "Silahşör Yürüyüşü" (İngilizce: "Gunslinger's Gait") olarak bilinen bir yürüyüş biçimiyle ilişkilidir ve gerçekten de KGB eğitimi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Temel amaç, bir tehlike anında silahı hızla çekebilmek için atış yapılan eli (çoğu ajanda sağ el) kılıfın veya cebin yakınında, vücuda yakın ve daha az hareketli tutmaktır. Bazı araştırmalar, bu yürüyüş tarzının KGB eğitim kılavuzlarında belirtilen talimatlardan kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu talimatlara göre, ajanlara silahlarını göğüslerine yakın sağ ellerinde tutmaları ve genellikle sol taraflarını hareket yönüne çevirerek ilerlemeleri söylenmiştir. Bu duruşun, beklenmedik bir çatışma durumunda silahın hızlıca çekilmesini kolaylaştırdığı belirtilir.

Putin'in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Rusya Devlet Başkanı ve eski bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in yürüyüşünde bu asimetrik kol sallama (sağ kolun daha az sallanması) tarzı belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu durum, ilk başta Parkinson hastalığı gibi nörolojik sorunlarla ilişkilendirilse de, daha sonraki çalışmaların çoğu, bunun KGB eğitimiyle kazanılmış bir davranışsal adaptasyon olduğu sonucuna varmıştır. Dolayısıyla, bu alışkanlık KGB ajanlarının silahlarını hızla çekebilmeleri için uyguladıkları bir eğitim uygulaması olarak kabul edilmektedir.

