Putin’in sağ kolunun sırrı çözüldü! Bakın neden hiç oynatmıyormuş

Bu davranış, "Silahşör Yürüyüşü" (İngilizce: "Gunslinger's Gait") olarak bilinen bir yürüyüş biçimiyle ilişkilidir ve gerçekten de KGB eğitimi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Temel amaç, bir tehlike anında silahı hızla çekebilmek için atış yapılan eli (çoğu ajanda sağ el) kılıfın veya cebin yakınında, vücuda yakın ve daha az hareketli tutmaktır. Bazı araştırmalar, bu yürüyüş tarzının KGB eğitim kılavuzlarında belirtilen talimatlardan kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu talimatlara göre, ajanlara silahlarını göğüslerine yakın sağ ellerinde tutmaları ve genellikle sol taraflarını hareket yönüne çevirerek ilerlemeleri söylenmiştir. Bu duruşun, beklenmedik bir çatışma durumunda silahın hızlıca çekilmesini kolaylaştırdığı belirtilir.