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Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

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Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8’inci Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Liderler Zirvesi’nde Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye doğal gaz satışı, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistler konularında açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Moskova’da düzenlenen 8’inci Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Liderler Zirvesi’nde konuşan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un, “Orta Doğu ve Orta Avrupa da dahil olmak üzere 16 ülkeye doğal gaz ihraç ediyoruz. Türkiye’ye yaklaşık 130 milyon metreküp tedarik ediyoruz” sözleri üzerine araya giren Putin, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik doğal gaz sevkiyatının hacmine dikkat çekerek şunları söyledi:

#3
Foto - Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

“Azerbaycan, enerji alanı da dâhil olmak üzere birçok alanda, bizim istikrarlı ve iyi bir ortağımız. Sayın Bakan, az önce Türkiye’ye yapılan sevkiyatlardan bahsettiniz. Ancak, yanlış söylüyorsam Gazprom Başkanı Sayın Miller beni düzeltir, Rusya Türkiye’ye 30 milyar metreküpe kadar doğal gaz tedarik ediyor. 30 milyar metreküp… Bu, elbette Azerbaycan’ın tedarik ettiği miktardan önemli ölçüde fazla. Ama rakip değiliz, tersine iş birliğine hazırız.“

#4
Foto - Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile aktif bir diyalog içinde olduklarını da vurgulayan Putin, “Bu kapsamda, Azerbaycan ile enerji alanındaki, özellikle de doğal gaz sektöründeki iş birliğimizi genişletme konularıı da ele alıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki bu alanda önemli fırsatlar görüyoruz ve birlikte çalışmaya hazırız” diye konuştu.

#5
Foto - Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Rusya lideri, Türk şirketlerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki hisselerin bir bölümünü satın almak istediğini, bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Putin ayrıca, Türkiye’yi her yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini ve bu turistlerin Türk ekonomisine yılda 12 milyar dolar gelir sağladığını söyledi. Moskova’daki Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu kapsamında konuşan Putin, Rus turistlerin ülke ekonomileri açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu vurguladı

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Foto - Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Türkiye, doğal gazı başta Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla, LNG’yi (sıvılaştırılmış doğal gaz) ise ağırlıklı olarak ABD ve Cezayir’den alıyor. Bunun yanı sıra Nijerya, Angola, Senegal, Ekvator Ginesi, Kamerun, Trinidad ve Tobago ile Mısır gibi ülkelerden de LNG ithal ediliyor. Tedarikçi ülkelerin payları piyasa koşullarına ve aylık alımlara göre değişirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Aralık 2025 verilerinde Rusya boru gazında, ABD ise LNG tedarikinde ilk sırada yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 16. Türkiye Enerji Zirvesi’ndeki konuşmasında, Türkiye’nin 2027’den itibaren Akkuyu’da üretilen elektriği kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. KAYNAK: MEDYA GÜNLÜĞÜ

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