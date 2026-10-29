Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

“Azerbaycan, enerji alanı da dâhil olmak üzere birçok alanda, bizim istikrarlı ve iyi bir ortağımız. Sayın Bakan, az önce Türkiye’ye yapılan sevkiyatlardan bahsettiniz. Ancak, yanlış söylüyorsam Gazprom Başkanı Sayın Miller beni düzeltir, Rusya Türkiye’ye 30 milyar metreküpe kadar doğal gaz tedarik ediyor. 30 milyar metreküp… Bu, elbette Azerbaycan’ın tedarik ettiği miktardan önemli ölçüde fazla. Ama rakip değiliz, tersine iş birliğine hazırız.“