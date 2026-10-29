Putin'den Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Rakip değiliz ama Ankara'ya daha çok tedarik eden biziz

Türkiye, doğal gazı başta Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla, LNG’yi (sıvılaştırılmış doğal gaz) ise ağırlıklı olarak ABD ve Cezayir’den alıyor. Bunun yanı sıra Nijerya, Angola, Senegal, Ekvator Ginesi, Kamerun, Trinidad ve Tobago ile Mısır gibi ülkelerden de LNG ithal ediliyor. Tedarikçi ülkelerin payları piyasa koşullarına ve aylık alımlara göre değişirken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Aralık 2025 verilerinde Rusya boru gazında, ABD ise LNG tedarikinde ilk sırada yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 16. Türkiye Enerji Zirvesi’ndeki konuşmasında, Türkiye’nin 2027’den itibaren Akkuyu’da üretilen elektriği kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. KAYNAK: MEDYA GÜNLÜĞÜ