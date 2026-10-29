Rusya çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Türkler hisse almak istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk şirketlerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde hisse satın almak istediğini açıkladı.
Putin, santralin tamamen Rus yatırımıyla inşa edildiğini belirterek, Rusya'nın "inşa et, sahip ol, işlet" modelini benimsediğini söyledi. Türk şirketlerinin projeye ortak olma girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Putin'e göre Rusya projeye yaklaşık 25 milyar dolar yatırım yaptı.
Türkiye'nin güney kıyısında, Rosatom'un iştiraki Akkuyu Nükleer AŞ tarafından inşa edilen santral, her biri 1.200 megavat kapasiteli dört reaktörden oluşacak. Toplam kurulu güç 4.800 megavat olacak.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, haziran ayında santralin ilk güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise ilk reaktörün test amaçlı devreye alınmasının 2026 yılı sonuna kadar planlandığını belirtmişti.
Enflasyon nedeniyle başlangıçta 20 milyar dolar olarak öngörülen projenin maliyeti arttı. Bayraktar'a göre ilk ünitenin devreye girmesiyle santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2,5'ini karşılayacak. Dört ünitenin tamamının faaliyete geçmesiyle ise İstanbul'un elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye ayrıca üçüncü ve dördüncü reaktörlerle bağlantılı bir veri merkezi kurmayı planlıyor.
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