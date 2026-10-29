Türk savaş gemileri tetikte: Fransız gemisi pusuya yattı

Geminin Girit’e gelişi, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve deniz altı projeleri konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının devam ettiği bir döneme denk geldi. Yunanistan, söz konusu bölgede araştırma faaliyetlerine ilişkin yetkilendirme konusunda kendi yetkili makamlarının esas alınması gerektiğini savunuyor. Atina, Türkiye’den izin talep etmeyeceğini, ancak Ankara’ya bilgilendirme yapılabileceğini daha önce çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Türkiye ise araştırmaların kendi kıta sahanlığı içerisinde kaldığını belirttiği alanlarla ilgili olarak Ankara’nın da bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamada, sözlü bildirim yerine yazılı bildirim istediklerini ifade etmişti. Bu çerçevede, Abeille Marengo gemisinin faaliyetlerinin başlayıp başlamayacağı kadar, araştırma sahasının hangi koordinatlarla ilan edileceği ve taraflar arasındaki bilgilendirme sürecinin nasıl yürütüleceği de önem taşıyor.