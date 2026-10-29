Türk savaş gemileri tetikte: Fransız gemisi pusuya yattı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı itirazlarına rağmen bölgeye konuşlanan Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisi bölgeye intikal ederek beklemeye geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı itirazlarına rağmen bölgeye konuşlanan Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisi bölgeye intikal ederek beklemeye geçti.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı projesi kapsamında deniz tabanında araştırma yapacağı düşünülen Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisi, 27 Ekim Salı sabahı Girit’in Kandiye (İraklion) Limanı’na ulaştı.
Abeille Marengo, 27 Ekim’de Kandiye (İraklion) Limanı’na ulaştı. Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları üzerinden süren tartışmaların gölgesinde, gözler deniz tabanı araştırmalarının başlayacağı tarihi belirleyecek NAVTEX ilanına çevrildi.
Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantı projesi kapsamında deniz tabanında araştırma yapacak Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisi, 27 Ekim Salı sabahı Girit’in Kandiye (İraklion) Limanı’na ulaştı. İtalya’nın Napoli Limanı’ndan 23 Ekim’de hareket eden gemi, araştırmalara başlamadan önce gerekli deniz duyurusunun (NAVTEX) yayımlanmasını bekliyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre gemi, İraklion Limanı’ndaki eski gümrük binasının bulunduğu rıhtımda bekliyor.
Abeille Marengo, Girit ile Güney Kıbrıs arasında planlanan Büyük Deniz Elektrik Bağlantısı (Great Sea Interconnector – GSI) projesi için deniz tabanında oşinografik ve batimetrik araştırmalar gerçekleştirecek. Çalışmaların amacı, deniz altından döşenmesi planlanan elektrik kablolarının güzergâhını belirlemek ve deniz tabanının teknik özelliklerini incelemek.
Araştırmaların Girit’in kuzeydoğusundaki Korakias bölgesinden Güney Kıbrıs yönüne uzanan kablo güzergâhıyla bağlantılı olduğu, çalışmaların yeniden başlaması içinse NAVTEX ilanının beklendiği bildiriliyor. Bazı Yunan basını kaynakları, araştırmaların Kasım ayının ilk günlerinde başlayabileceğini aktarıyor.
Yunan makamlarına sunulan çalışma planına göre geminin, araştırmalara başlamadan en az 72 saat önce Yunan Deniz Kuvvetlerinin ilgili birimlerini bilgilendirmesi ve çalışmalar süresince günlük bildirimlerde bulunması gerekiyor. Ancak NAVTEX yayımlanmadan araştırmaların kesin başlangıç tarihi ve çalışma sahasının nihai sınırları netleşmiş değil.
Geminin Girit’e gelişi, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve deniz altı projeleri konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının devam ettiği bir döneme denk geldi. Yunanistan, söz konusu bölgede araştırma faaliyetlerine ilişkin yetkilendirme konusunda kendi yetkili makamlarının esas alınması gerektiğini savunuyor. Atina, Türkiye’den izin talep etmeyeceğini, ancak Ankara’ya bilgilendirme yapılabileceğini daha önce çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Türkiye ise araştırmaların kendi kıta sahanlığı içerisinde kaldığını belirttiği alanlarla ilgili olarak Ankara’nın da bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamada, sözlü bildirim yerine yazılı bildirim istediklerini ifade etmişti. Bu çerçevede, Abeille Marengo gemisinin faaliyetlerinin başlayıp başlamayacağı kadar, araştırma sahasının hangi koordinatlarla ilan edileceği ve taraflar arasındaki bilgilendirme sürecinin nasıl yürütüleceği de önem taşıyor.
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