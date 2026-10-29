Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu
Birçok ülke saklı kalan rezervlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken büyük bir doğalgaz keşfine imza atıldı. 223 milyar fit küp hacminde doğalgaz bulundu.
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Birçok ülke saklı kalan rezervlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken büyük bir doğalgaz keşfine imza atıldı. 223 milyar fit küp hacminde doğalgaz bulundu.
Tanzanya'da on yılı aşkın bir aranın ardından enerji sektörünü hareketlendiren yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi.
Tanzanya Enerji Bakanlığı ile Fransız enerji şirketi Maurel & Prom tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkenin güneyindeki Mtwara bölgesinde yer alan Mnazi koyu sahasındaki Kasa-1X ST2 kuyusunda doğal gaz varlığına ulaşıldığı duyuruldu.
Sahada tespit edilen rezervin yaklaşık 223 milyar fit küp hacminde olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, Tanzanya'da 2015 yılından bu yana kaydedilen ilk doğal gaz bulgusu olma özelliğini taşıyor.
Keşfedilen rezervin, Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketi ortaklığıyla işletilen mevcut üretim altyapısına hızla entegre edilebileceği belirtildi. Ticari üretime Kasım 2026 itibarıyla başlanması hedefleniyor.
Yeni rezervin, Tanzanya'nın iç piyasadaki enerji arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca bu gelişmenin, ülkenin uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı ve sanayileşme projelerine de büyük bir ivme kazandıracağı öngörülüyor.
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