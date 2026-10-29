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Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

Birçok ülke saklı kalan rezervlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken büyük bir doğalgaz keşfine imza atıldı. 223 milyar fit küp hacminde doğalgaz bulundu.

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Foto - Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

Tanzanya'da on yılı aşkın bir aranın ardından enerji sektörünü hareketlendiren yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi.

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Foto - Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

Tanzanya Enerji Bakanlığı ile Fransız enerji şirketi Maurel & Prom tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkenin güneyindeki Mtwara bölgesinde yer alan Mnazi koyu sahasındaki Kasa-1X ST2 kuyusunda doğal gaz varlığına ulaşıldığı duyuruldu.

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Foto - Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

Sahada tespit edilen rezervin yaklaşık 223 milyar fit küp hacminde olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, Tanzanya'da 2015 yılından bu yana kaydedilen ilk doğal gaz bulgusu olma özelliğini taşıyor.

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Foto - Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

Keşfedilen rezervin, Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketi ortaklığıyla işletilen mevcut üretim altyapısına hızla entegre edilebileceği belirtildi. Ticari üretime Kasım 2026 itibarıyla başlanması hedefleniyor.

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Foto - Tarihi keşif duyuruldu: 223 milyar fit küplük doğal gaz bulundu

Yeni rezervin, Tanzanya'nın iç piyasadaki enerji arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca bu gelişmenin, ülkenin uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı ve sanayileşme projelerine de büyük bir ivme kazandıracağı öngörülüyor.

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