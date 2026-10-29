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Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

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Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin kaptan koltuğundaydı. Testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız." dedi.

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#1
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale güzergahındaki hatta yaptı. Test sürüşü sırasında Uraloğlu'na AA ekibi de eşlik etti.

#2
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Uraloğlu, burada yaptığı değerlendirmede, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı trenle (YHT) kavuşturduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

#3
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

"Biz sadece demir yolu altyapısını yapalım istemiyoruz, demir yolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz. Türkiye'de TÜRASAŞ'ın altında üç fabrikamız var, Sakarya'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta. Burada banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk ve saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale güzergahında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."

#4
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Test aşamasında eksikliklerin görüldüğünü ve düzeltildiğini aktaran Uraloğlu, yeni üretimlerde de bunları dikkate aldıklarını kaydetti.

#5
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Uraloğlu, sürüş sırasında, saatte 225 kilometre hızı ve testte olması gereken o hızın yüzde 10 daha fazlası olan yaklaşık saatte 250 kilometre hızın görüldüğünü belirterek, "Demir yolu araçları, modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran, gidecekleri yere kadar bilgisayarla, telefonla işlerini yaptıkları ortam oluşturan konforlu bir seyahat türü. Bir taraftan da çok çok çevreci. Bizim karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demir yolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli ama ağır taşıtlar karbon emisyonun çoğunu üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demir yollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış şekilde ben de sürüşü deneyimledim, heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Trenin testlerinin devam edeceğini bildiren Uraloğlu, uluslararası sertifikaların alınması için testlerin tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

#7
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Uraloğlu, milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

#8
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

"Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız, önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz. Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek."

#9
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

Bakan Uraloğlu, değerlendirmesinin ardından, tren setine test sürüşü nedeniyle kurulan Raylı Sistemler Veri İzleme Test ve Doğrulama Altyapısı'na ilişkin bilgi aldı.

#10
Foto - Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı

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Yorumlar

Yavuz

Milli uzay aracı milli uçak milli elektrik li traktör ne plduda milli trene geçtiniz motor nerden elektronik sistemi nerden onuda yazın anlasın millet

resat

cumhurriyet denilince akla, ülkeyi DEMİRAĞLARLA örmek gelirya , bu millet size minnettardır sayın cumhurbaşkanı ve ekibi, Allah sizlerden razı olsun , trene binmek ,uçağa binmek , hastanede tedavi olabilmek ,bedava eğitime ulaşmak , afetlerde devleti yanıbaşında bulmak ,ayrıcalıklarını ,herkes için uaşılabilir kıldığınız için , cumhurriyetin nimetlerini herkese dağıtmaya çalıştığınız için ,,teşekkürler ,Allah razı olsun ,,
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