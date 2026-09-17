Tayland'ın Türkiye'ye yolladığı yetkili isim 'neler olmuş böyle' diyerek şaşkına döndü! Ülkesinin planını açıkladı

Chaiyakam, Türk Hava Yollarının ve Thai Airways'in stratejik işbirliğine imza attığını hatırlatarak, Thai Airways'in İstanbul'a günde bir veya iki uçuşu, Türk Hava Yollarının da Bangkok'a günde birkaç uçuşu olduğunu vurguladı. Bu tür faaliyetler ile iki halkın birbirini daha yakından tanıyabileceğini ve bilgi sahibi olabileceğini dile getiren Chaiyakam, bu konuda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Chaiyakam, savunma sanayi alanındaki işbirliğine değinerek, "Savunma sanayisi gündemimizin en önemli maddelerinden biri." dedi. Tayland'dan üst düzey yetkililerin Türkiye'deki savunma sanayi şirketleriyle görüşmek üzere ziyaretler gerçekleştirmesinin teşvik edileceğini belirten Chaiyakam, şunları kaydetti: "Kasımda, Tayland Donanması'ndan üst düzey bir heyetin Türkiye'deki çeşitli sanayi tesislerini incelemek üzere gelmesini planlıyoruz, ayrıca ortak projeler yürütmek amacıyla bazı şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konudaki gelişmeleri ilerleyen dönemde sizlerle paylaşacağız."